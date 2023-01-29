Це трапилось після того, як азербайджанець увірвався до посольства Ірану в країні та застрелив правоохоронця.

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Подробиці злочину

Інцидент стався на тлі посилення напруженості між сусідніми країнами через звернення Ірану до численної етнічної азербайджанської меншості, а також через рішення Азербайджану цього місяця призначити свого першого посла в Ізраїлі.

На кадрах із камер відеоспостереження, опублікованих Іраном, видно, що нападник поспішно прибув на місце події машиною і врізався в інший автомобіль, припаркований перед посольством. Вийшовши з машини з гвинтівкою в руці, він пройшов повз беззбройного іранського охоронця, який сидів у будці, увійшов до будівлі та відкрив вогонь. Він встиг вистрілити у двох правоохоронців, перш ніж третій ліквідував його.

Поліція Тегерана заявила, що вже заарештувала підозрюваного.

Азербайджан евакуює своїх послів

Після нападу міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що викликало посла Ірану до Баку, щоб вимагати справедливості, і евакуює співробітників посольства з Тегерану. Відомство не уточнило, чи буде посольство продовжуватиме функціонувати.

Іранська влада засудила інцидент та висловила співчуття рідним загиблих, але заявила, що у того, хто стріляв, були особисті, а не політичні мотиви й це не можна вважати тероризмом. Тим часом Азербайджан переконаний і наголошує на тому, що це був терористичний акт.