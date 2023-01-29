Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. На самом деле вариантов того, кто стоит за взрывами в Иране, немного.

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Масштабы разрушений неизвестны

Попович отметил, что сказать сейчас невозможно, каковы масштабы разрушений. Было много противоречивой информации. В Иране вообще говорят, что разрушения невелики. Мы этого можем и не узнать, потому что Иран довольно закрытая страна и такую информацию не обнародует.

Адекватную информацию, которая бы соответствовала сути событий, мы оттуда получить сейчас не можем,

– заметил военный обозреватель.

Дроны, которыми атаковали Иран, тяжело сбивать

Он продолжил, что дроны очень сложно сбивать, в частности, старыми советскими системами ПВО, которых много в Иране. Если их запускали из иранских городов, то перехватить их очень тяжело. Если их запускали с территории других стран, тогда есть вопросы, почему их не удалось перехватить.

"Это тоже сложный вопрос, надо понимать обстоятельства, при которых они запускались, и место, по которым эти запуски вообще делались", – подчеркнул Попович.

Перебои в снабжении оружием России возможны

По его словам, Иран, как и КНДР, мог поставлять России еще и артиллерийские боеприпасы. Возможно, они уже послали России и баллистические ракеты, точно этого неизвестно. Если в результате взрывов в Иране были уничтожены и склады с оружием, и заводы, если были масштабные разрушения, можно ожидать перебоев в поставках оружия России.

Если это начало масштабной военной операции против Ирана, тогда Иран должен сильно задуматься о том, что его ждет в дальнейшем. Нужно ли вообще раздавать боеприпасы третьим странам,

– подчеркнул военный обозреватель.

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Прямой мотив у Израиля

Как он отметил, прямой мотив на эту атаку был у Израиля. Россия за дроны и возможные ракеты отдала Ирану боевые самолеты, компоненты для ядерного оружия. Израилю не нужно такое усиление Ирана, поэтому он мог демилитаризировать так. В общем, Иран – это региональная история, затрагивающая Украину, но выход на мировую арену этой стране не интересен.

"Я пока не вижу никакой адекватной военной реакции со стороны Ирана на эти события, которые произошли. Пока есть заявления о том, что такого не было. То есть удары были не такими, как их пытаются представить, часть дронов вообще была сбита и разрушения не так уж значительны, как об этом говорится", – подытожил Попович.

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