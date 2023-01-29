Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Насправді варіантів того, хто стоїть за вибухами в Ірані, небагато.

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Масштаби руйнувань невідомі

Попович зазначив, що сказати нині неможливо, які масштаби руйнувань. Було багато суперечливої інформації. У Ірані взагалі говорять, що руйнації невеликі. Ми цього можемо й не дізнатись, бо Іран доволі закрита країна й таку інформацію не оприлюднить.

Адекватну інформацію, яка б відповідала суті подій ми звідти отримати нині не можемо,

– зауважив військовий оглядач.

Дрони, якими атакували Іран, важко збивати

Він продовжив, що дрони дуже складно збивати, зокрема, старими радянськими системами ППО, яких багато в Ірані. Якщо їх запускали з іранських міст, то перехопити їх дуже важко. Якщо їх запускали з території інших країн, тоді є питання, чому їх не вдалось перехопити.

"Це теж складне питання, треба розуміти обставини, за яких вони запускалися, й місце, з яких ці запуски взагалі робилися", – наголосив Попович.

Перебої в постачанні зброї Росії можливі

За його словами, Іран, як і КНДР, міг постачати Росії ще й артилерійські боєприпаси. Можливо, вони вже надіслали Росії й балістичні ракети, достеменно цього невідомо. Якщо внаслідок вибухів в Ірані були знищені і склади зі зброєю, і заводи, якщо були масштабні руйнування, то можна чекати перебоїв у постачанні зброї Росії.

Якщо це початок масштабної військової операції проти Ірану, тоді Іран повинен сильно задуматись про те, що його чекає надалі. Чи треба взагалі роздавати боєприпаси третім країнам,

– підкреслив військовий оглядач.

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Прямий мотив у Ізраїля

Як він зазначив, прямий мотив на цю атаку був у Ізраїля. Росія за дрони й за можливі ракети віддала Ірану бойові літаки, компоненти для ядерної зброї. Ізраїлю не потрібне таке посилення Ірану, тому він міг демілітаризувати таким чином. Загалом, Іран – це регіональна історія, яка зачіпає Україну, але вихід на світову арену цій країні не цікавий.

"Я поки що не бачу жодної адекватної військової реакції з боку Ірану на ці події, які відбулися. Поки є заяви про те, що такого не було. Тобто, удари були не такими, як їх намагаються представити, частину дронів узагалі було збито й руйнування не такі вже значні, як про це мовиться", – підсумував Попович.

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