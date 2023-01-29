24 Канал зібрав усю інформацію про вибухи в Ірані. Що відомо про атаку безпілотників та масштабні пожежі – читайте далі.

Важливо На військових об'єктах в Ірані пролунали потужні вибухи: країну атакували безпілотники

Дрони атакували міста Ірану

Перші вибухи пролунали в іранському місті Ісфахан. Безпілотники атакували один із центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. За попередніми даними з офіційних джерел, постраждалих немає.

Заступник офіцера з питань політичної безпеки міста Ісфахан Мохаммадрез Джан Нішарі сказав, що "збитки та причини цього інциденту наразі з'ясовуються, триває розслідування".

Зверніть увагу! У місті розташовані кілька військових виробництв, а також завод із конверсії урану, який є складовою іранської ядерної програми.

Дрони атакували виробництво зброї в Ісфахані: дивіться відео

Пізніше безпілотники влучили у завод із переробки нафти в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр. У результаті вибуху спалахнула масштабна пожежа.

В Азаршахрі палає завод: відео

Згодом повідомили про вибухи на військових об'єктах у місті Хой та Карадж, провінція Альборз.

В Тегерані чути стрілянину

Близько 2:00 місцеві ЗМІ повідомили про потужний вибух у столиці Ірану – Тегерані. У місті чули стрілянину та крики. У ту ж мить Al Arabia повідомили, що Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані, а проте посилалися при цьому на неназвані ізраїльські ЗМІ. Офіційно в Ізраїлі щодо цього повідомлень не було.

Як зазначили згодом, іранські революціонери розпочали бій у деяких містах.

У Тегерані – стрілянина: відео

Авіабази Ірану перевели у стан бойової готовності, в небо підняли авіацію. Також відомо, що за 20 кілометрів від Тегерану лунає сирена.

Іран підняв у небо винищувачі / Фото з соцмереж

​Водночас КВІР (корпус вартових ісламської революції) звинувачує в атаці опозиційну організацію "Моджахедін-е Халк" та "сіоністських ворогів". Ба більше, в іранських ЗМІ лунають версії про причетність до атаки США та Ізраїлю.

Крики жителів Тегерану: відео

У соцмережах повідомляють, що в одному з міст Ірану Хамадані зникло світло, також практично по всій країні виникли проблеми з інтернетом.

У місті Хой стався землетрус

Серед інших надзвичайних подій доби у країні: ввечері 28 січня іранські ЗМІ повідомили, що у місті Хой стався землетрус, магнітудою 5,9. Відомо, про 2 загиблих і 580 поранених. Землетрус пошкодив житлові будинки у 26 селах.



Наслідки землетрусу в Ірані / Фото Irib News

Генеральний директор Центрального управління кризових ситуацій Амір Аббас Джафарі повідомив, що всі лікарні в містах Мойн Хой, Урмія, Сельмас і Чайпаре готові приймати поранених.