24 Канал зібрав усю інформацію про вибухи в Ірані. Що відомо про атаку безпілотників та масштабні пожежі – читайте далі.
Важливо На військових об'єктах в Ірані пролунали потужні вибухи: країну атакували безпілотники
Дрони атакували міста Ірану
Перші вибухи пролунали в іранському місті Ісфахан. Безпілотники атакували один із центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. За попередніми даними з офіційних джерел, постраждалих немає.
Заступник офіцера з питань політичної безпеки міста Ісфахан Мохаммадрез Джан Нішарі сказав, що "збитки та причини цього інциденту наразі з'ясовуються, триває розслідування".
Дрони атакували виробництво зброї в Ісфахані: дивіться відео
Пізніше безпілотники влучили у завод із переробки нафти в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр. У результаті вибуху спалахнула масштабна пожежа.
В Азаршахрі палає завод: відео
Згодом повідомили про вибухи на військових об'єктах у місті Хой та Карадж, провінція Альборз.
В Тегерані чути стрілянину
Близько 2:00 місцеві ЗМІ повідомили про потужний вибух у столиці Ірану – Тегерані. У місті чули стрілянину та крики. У ту ж мить Al Arabia повідомили, що Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані, а проте посилалися при цьому на неназвані ізраїльські ЗМІ. Офіційно в Ізраїлі щодо цього повідомлень не було.
Як зазначили згодом, іранські революціонери розпочали бій у деяких містах.
У Тегерані – стрілянина: відео
Авіабази Ірану перевели у стан бойової готовності, в небо підняли авіацію. Також відомо, що за 20 кілометрів від Тегерану лунає сирена.
Іран підняв у небо винищувачі / Фото з соцмереж
Водночас КВІР (корпус вартових ісламської революції) звинувачує в атаці опозиційну організацію "Моджахедін-е Халк" та "сіоністських ворогів". Ба більше, в іранських ЗМІ лунають версії про причетність до атаки США та Ізраїлю.
Крики жителів Тегерану: відео
У соцмережах повідомляють, що в одному з міст Ірану Хамадані зникло світло, також практично по всій країні виникли проблеми з інтернетом.
У місті Хой стався землетрус
Серед інших надзвичайних подій доби у країні: ввечері 28 січня іранські ЗМІ повідомили, що у місті Хой стався землетрус, магнітудою 5,9. Відомо, про 2 загиблих і 580 поранених. Землетрус пошкодив житлові будинки у 26 селах.
Наслідки землетрусу в Ірані / Фото Irib News
Генеральний директор Центрального управління кризових ситуацій Амір Аббас Джафарі повідомив, що всі лікарні в містах Мойн Хой, Урмія, Сельмас і Чайпаре готові приймати поранених.