Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на резиденцію політика. Там назвали 50 "перемог американського народу" за початок каденції Трампа, зокрема, скасування ініціативи щодо запровадження паперових соломинок і відновлення смертної кари за федеральні злочини.
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Які 50 досягнень називає Білий дім
- Президент Трамп безпрецедентно захистив кордон.
- Підписання закону про затримання нелегальних іммігрантів на честь пам'яті Лакена Райлі.
- Масова депортація нелегальних іммігрантів-вбивць, ґвалтівників і наркоторговців.
- Тарифи Трампа створюють рівні умови для американських робітників.
- Президент взявся за вирішення фентанілової кризи.
- Забезпечення мільярдів доларів нових капіталовкладень в США.
- Повернення виробництва в Америку.
- Порятунок американських громадян, які перебували в заручниках за кордоном.
- Відновлення максимального тиску на Іран.
- Указ про поновлення на службі з виплатою компенсації військовослужбовцям США, які були звільнені відповідно до розпорядження президента Байдена про вакцинацію проти COVID-19.
- Трамп домігся арешту міжнародного терориста ІДІЛ-К Мохаммада "Джафара" Шаріфуллу.
- Розкриття потенціалу американської енергетики.
- Скасування заборони Байдена на експорт зрідженого природного газу.
- Скасував усії прокитайських та антиамериканських енергетичних постанов адміністрації Байдена, які знищували робочі місця.
- Зупинено зловживання адміністрації Байдена схемою умовно-дострокового звільнення нелегальних іммігрантів.
- Трамп прагне миру в усьому світі.
Президент США буцімто посадив Росію та Україну за стіл переговорів, провівши історичні мирні переговори в Саудівській Аравії.
- Підписання указу про захист дітей від хімічного й хірургічного каліцтва.
- Припинення несправедливої практики примусу жінок змагатися з чоловіками у спорті.
- Припинення марнотратства, шахрайства та зловживання в уряді.
- Реформування федеральної бюрократії.
- Скасував ініціативи щодо "різноманітності, справедливості та інклюзії".
- Припинення індоктринації американських школярів, зокрема обов'язкової вакцинації від COVID-19.
- Покінчив з претворенням уряду на зброю проти громадян.
- Скасування законів, спрямованих проти американських громадян.
- Життя стає більш доступним для пересічних американців.
- Визнання існування лише двох статей стало офіційною політикою уряду.
- Визнання англійської мови офіційною мовою США.
- Припинення антисемітизму в університетських містечках.
- Скорочення бюрократичної тяганини.
- Повернення прийняття на роботу відповідно до заслуг.
- Збільшення набору до армії до найвищих показників за останні десятиліття.
- Заборона фінансування БАПОР (Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході), оскільки там працювали сотні бойовиків ХАМАС і джихадистів.
- Реформування освіти.
- Відновлення будівництва прикордонної стіни.
- Скасування програми розвитку електромобілів часів Байдена.
- Закінчення війни з криптовалютою.
- Створення комісії "Зробимо Америку знову здоровою", яка переорієнтовує національну увагу на зміцнення здоров'я, а не просто на боротьбу з хворобами.
- Розширення доступу до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).
- Заснування Управління з питань віросповідання для захисту релігійних свобод американців.
- Відновлення прозорості уряду – розсекречення документів, пов'язаних з убивствами Джона Кеннеді й Мартіна Лютера Кінга.
- Підвищення стандартів для правоохоронних органів.
- Повернення закону і порядку в американські міста – відновлення смертної кари за федеральні злочини тощо.
- Реформа федеральної системи реагування на стихійні лиха.
- Трамп розправився з так званими "містами-притулками".
- Скасування ініціативи часів Байдена щодо запровадження паперових соломинок.
- Доручення міністру фінансів припинити виробництво пенні, собівартість якого 3,69 цента.
- Скасування схвалення для Нью-Йорка обтяжливої схеми "цін на затори".
- Трамп змусив Вашингтон прибрати табори бездомних в межах політики, спрямованої на відновлення гордості за американську столицю.
- Президент зупиняє тиск Китаю на Панамський канал, домагаючись його законного повернення у власність США.
- Призупинення застосування жорстких вимог до звітності, які обтяжували малий бізнес непотрібною бюрократичною тяганиною.
До слова, за даними ЗМІ, Трамп нібито ділився з своїми радниками планами відвідати Китай у перші 100 днів перебування на посаді. Цікаво, що можлива поїздка у квітні 2025 року якраз вклалася б у цей термін.