Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на резиденцию политика. Там назвали 50 "побед американского народа" за начало каденции Трампа, в частности, отмену инициативы о введении бумажных соломинок и восстановление смертной казни за федеральные преступления.
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Какие 50 достижений называет Белый дом
- Президент Трамп беспрецедентно защитил границу.
- Подписание закона о задержании нелегальных иммигрантов в честь памяти Лакена Райли.
- Массовая депортация нелегальных иммигрантов-убийц, насильников и наркоторговцев.
- Тарифы Трампа создают равные условия для американских рабочих.
- Президент взялся за решение фентанилового кризиса.
- Обеспечение миллиардов долларов новых капиталовложений в США.
- Возвращение производства в Америку.
- Спасение американских граждан, которые находились в заложниках за рубежом.
- Возобновление максимального давления на Иран.
- Указ о восстановлении на службе с выплатой компенсации военнослужащим США, которые были уволены в соответствии с распоряжением президента Байдена о вакцинации против COVID-19.
- Трамп добился ареста международного террориста ИГИЛ-К Мохаммада "Джафара" Шарифуллу.
- Раскрытие потенциала американской энергетики.
- Отмена запрета Байдена на экспорт сжиженного природного газа.
- Отмена всех прокитайских и антиамериканских энергетических постановлений администрации Байдена, которые уничтожали рабочие места.
- Остановлено злоупотребление администрации Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных иммигрантов.
- Трамп стремится к миру во всем мире.
Президент США якобы посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии.
- Подписание указа о защите детей от химического и хирургического увечья.
- Прекращение несправедливой практики принуждения женщин соревноваться с мужчинами в спорте.
- Прекращение расточительства, мошенничества и злоупотребления в правительстве.
- Реформирование федеральной бюрократии.
- Отменил инициативы по "разнообразию, справедливости и инклюзии".
- Прекращение индоктринации американских школьников, в частности обязательной вакцинации от COVID-19.
- Покончил с превращением правительства в оружие против граждан.
- Отмена законов, направленных против американских граждан.
- Жизнь становится более доступной для рядовых американцев.
- Признание существования только двух статей стало официальной политикой правительства.
- Признание английского языка официальным языком США.
- Прекращение антисемитизма в университетских городках.
- Сокращение бюрократической волокиты.
- Возвращение принятия на работу в соответствии с заслугами.
- Увеличение набора в армию до самых высоких показателей за последние десятилетия.
- Запрет финансирования БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке), поскольку там работали сотни боевиков ХАМАС и джихадистов.
- Реформирование образования.
- Возобновление строительства пограничной стены.
- Отмена программы развития электромобилей времен Байдена.
- Окончание войны с криптовалютой.
- Создание комиссии "Сделаем Америку снова здоровой", которая переориентирует национальное внимание на укрепление здоровья, а не просто на борьбу с болезнями.
- Расширение доступа к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).
- Основание Управления по вопросам вероисповедания для защиты религиозных свобод американцев.
- Восстановление прозрачности правительства – рассекречивание документов, связанных с убийствами Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.
- Повышение стандартов для правоохранительных органов.
- Возвращение закона и порядка в американские города – восстановление смертной казни за федеральные преступления и тому подобное.
- Реформа федеральной системы реагирования на стихийные бедствия.
- Трамп расправился с так называемыми "городами-убежищами".
- Отмена инициативы времен Байдена о введении бумажных соломинок.
- Поручение министру финансов прекратить производство пенни, себестоимость которого 3,69 цента.
- Отмена одобрения для Нью-Йорка обременительной схемы "цен на пробки".
- Трамп заставил Вашингтон убрать лагеря бездомных в рамках политики, направленной на восстановление гордости за американскую столицу.
- Президент останавливает давление Китая на Панамский канал, добиваясь его законного возвращения в собственность США.
- Приостановление применения жестких требований к отчетности, которые обременяли малый бизнес ненужной бюрократической волокитой.
К слову, по данным СМИ, Трамп якобы делился со своими советниками планами посетить Китай в первые 100 дней пребывания в должности. Интересно, что возможная поездка в апреле 2025 года как раз уложилась бы в этот срок.