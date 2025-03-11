Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на резиденцию политика. Там назвали 50 "побед американского народа" за начало каденции Трампа, в частности, отмену инициативы о введении бумажных соломинок и восстановление смертной казни за федеральные преступления.

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Какие 50 достижений называет Белый дом

Президент Трамп беспрецедентно защитил границу. Подписание закона о задержании нелегальных иммигрантов в честь памяти Лакена Райли. Массовая депортация нелегальных иммигрантов-убийц, насильников и наркоторговцев. Тарифы Трампа создают равные условия для американских рабочих. Президент взялся за решение фентанилового кризиса. Обеспечение миллиардов долларов новых капиталовложений в США. Возвращение производства в Америку. Спасение американских граждан, которые находились в заложниках за рубежом. Возобновление максимального давления на Иран. Указ о восстановлении на службе с выплатой компенсации военнослужащим США, которые были уволены в соответствии с распоряжением президента Байдена о вакцинации против COVID-19. Трамп добился ареста международного террориста ИГИЛ-К Мохаммада "Джафара" Шарифуллу. Раскрытие потенциала американской энергетики. Отмена запрета Байдена на экспорт сжиженного природного газа. Отмена всех прокитайских и антиамериканских энергетических постановлений администрации Байдена, которые уничтожали рабочие места. Остановлено злоупотребление администрации Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных иммигрантов. Трамп стремится к миру во всем мире.

Президент США якобы посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии. Подписание указа о защите детей от химического и хирургического увечья. Прекращение несправедливой практики принуждения женщин соревноваться с мужчинами в спорте. Прекращение расточительства, мошенничества и злоупотребления в правительстве. Реформирование федеральной бюрократии. Отменил инициативы по "разнообразию, справедливости и инклюзии". Прекращение индоктринации американских школьников, в частности обязательной вакцинации от COVID-19. Покончил с превращением правительства в оружие против граждан. Отмена законов, направленных против американских граждан. Жизнь становится более доступной для рядовых американцев. Признание существования только двух статей стало официальной политикой правительства. Признание английского языка официальным языком США. Прекращение антисемитизма в университетских городках. Сокращение бюрократической волокиты. Возвращение принятия на работу в соответствии с заслугами. Увеличение набора в армию до самых высоких показателей за последние десятилетия. Запрет финансирования БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке), поскольку там работали сотни боевиков ХАМАС и джихадистов. Реформирование образования. Возобновление строительства пограничной стены. Отмена программы развития электромобилей времен Байдена. Окончание войны с криптовалютой. Создание комиссии "Сделаем Америку снова здоровой", которая переориентирует национальное внимание на укрепление здоровья, а не просто на борьбу с болезнями. Расширение доступа к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Основание Управления по вопросам вероисповедания для защиты религиозных свобод американцев. Восстановление прозрачности правительства – рассекречивание документов, связанных с убийствами Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Повышение стандартов для правоохранительных органов. Возвращение закона и порядка в американские города – восстановление смертной казни за федеральные преступления и тому подобное. Реформа федеральной системы реагирования на стихийные бедствия. Трамп расправился с так называемыми "городами-убежищами". Отмена инициативы времен Байдена о введении бумажных соломинок. Поручение министру финансов прекратить производство пенни, себестоимость которого 3,69 цента. Отмена одобрения для Нью-Йорка обременительной схемы "цен на пробки". Трамп заставил Вашингтон убрать лагеря бездомных в рамках политики, направленной на восстановление гордости за американскую столицу. Президент останавливает давление Китая на Панамский канал, добиваясь его законного возвращения в собственность США. Приостановление применения жестких требований к отчетности, которые обременяли малый бизнес ненужной бюрократической волокитой.

К слову, по данным СМИ, Трамп якобы делился со своими советниками планами посетить Китай в первые 100 дней пребывания в должности. Интересно, что возможная поездка в апреле 2025 года как раз уложилась бы в этот срок.