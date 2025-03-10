Об этом со ссылкой на собственные источники пишет South China Morning Post, передает 24 Канал. Пока непонятно, насколько далеко зашли переговоры о потенциальном визите в апреле.

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Что известно о возможной встрече

Многочисленные дипломатические источники считают, что президент США может посетить Китай уже в следующем месяце. Американский лидер после возвращения в Белый дом якобы сосредоточился на заключении соглашения с Пекином.

Пекинским чиновникам сейчас труднее разговаривать со своими коллегами в Вашингтоне, чем во времена администрации Байдена, поскольку там происходят радикальные изменения,

– сообщают в Китае.

По информации другого источника, страны обсуждали возможность проведения двустороннего саммита между Трампом и Си Цзиньпином и работают над тем, чтобы провести его в апреле, хотя дата еще не определена окончательно.

Трамп якобы четко выразил надежду, что Си посетит его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где политики уже встречались в 2017 году. Однако Пекин мог надеяться на более официальную встречу лидеров – в Вашингтоне или Китае.

В то же время американский источник сообщил, что "самое раннее, когда Трамп может посетить Китай, – это апрель". South China Morning Post также напоминает, что согласно предварительным данным, Трамп делился с советниками планами посетить Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности. Интересно, что визит в следующем месяце как раз уложился бы в этот срок.