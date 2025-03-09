Таким образом Трамп уже потратил более 18 миллионов долларов с момента возвращения на должность. Об этом пишет HuffPost, передает 24 Канал.

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Что известно о расходах на гольф

В субботу, 8 марта, президент США снова играл в гольф – уже 13-й из своих 48 дней второго пребывания в должности. Кроме того, это был 10-й день игры на его поле в Западном Палм-Бич, через водный путь от его дома в загородном клубе Мар-а-Лаго.

Согласно данным Управления государственной подотчетности за 2019 год, в которых говорится о первых 4 поездки Трампа в Мар-а-Лаго во время его первой администрации, каждая из них стоила 3 383 250 долларов. Эта сумма посчитана по курсу 2017 года, поэтому сейчас, вероятнее всего, она выше.

Дональд Трамп и его окружение прилетают на Air Force One, а военные доставляют автомобили для кортежа на транспортных самолетах C-17.

Поскольку Мар-а-Лаго в Палм-Бич занимает всю ширину острова, полицейские катера с пулеметами патрулируют внутреннее побережье, а корабль береговой охраны стоит у пляжа в Атлантическом океане. Дополнительные расходы включают содержание правоохранителей и собак, способных искать взрывчатку.

Интересно, что в целом за свою первую каденцию Трамп потратил более 151 миллиона долларов, однако на этот раз сумма может быть еще больше, отмечают в HuffPost.

К слову, гольф-клуб Трампа Turnberry в Шотландии атаковали пропалестинские вандалы. Они оставили надпись "Газа не продается" на поле для игры.