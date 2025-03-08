Turnberry считается одним из пяти лучших полей для гольфа в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Босой мужчина с палестинским флагом взобрался на башню Биг-Бена

На поле для гольфа появилась надпись "Газа не продается"

Группировка Palestine Action опубликовала в соцсетях фото одного из зданий клуба, заляпанного красной краской, и сломанный фонарь на воротах курорта.

Также на поле для гольфа появилась надпись "Газа не продается".

Повреждения в гольф-клубе Трампа / Фото PA

Похоже, это был ответ палестинцев на желание Трампа купить Газу и превратить ее в "ближневосточную ривьеру". Американский президент заявил о планах реконструировать регион, но перед этим выселить оттуда жителей.

Ехать палестинцам Трамп предлагал в соседние страны, но арабские государства такое предложение отклонили.

Palestine Action отвергает отношение Дональда Трампа к Газе так, будто это его собственность, которой он может распоряжаться, как ему заблагорассудится. Чтобы это было понятно, мы показали ему, что его собственность не защищена от актов сопротивления. Мы будем продолжать принимать меры против американо-израильского колониализма на родине Палестины,

– заявили в группировке.

Пропалестинские активисты разгромили гольф-клуб Трампа: смотрите видео

В администрации курорта взамен утверждают, что "это был детский преступный поступок, но невероятная команда Трампа гарантирует, что это не повлияет на бизнес".

Turnberry является национальным достоянием и будет и в дальнейшем оставаться маяком номер один в роскоши и совершенства в мире гольфа,

– заявили там.

Расследование инцидента продолжается.