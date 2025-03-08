Turnberry вважається одним із п'яти найкращих полів для гольфу у світі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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На полі для гольфу з'явився надпис "Газа не продається"

Угрупування Palestine Action опублікувала в соцмережах фото однієї із будівель клубу, заляпаної червоною фарбою, та зламаний ліхтар на воротах курорту.

Також на полі для гольфу з'явився надпис "Газа не продається".

Пошкодження у гольф-клубі Трампа / Фото PA

Схоже, це була відповідь палестинців на бажання Трампа купити Газу та перетворити її на "близькосхідну рив'єру". Американський президент заявив про плани реконструювати регіон, але перед цим виселити звідти мешканців.

Їхати палестинцям Трамп пропонував у сусідні країни, але арабські держави таку пропозицію відхилили.

Palestine Action відкидає ставлення Дональда Трампа до Гази так, ніби це його власність, якою він може розпоряджатися, як йому заманеться. Щоб це було зрозуміло, ми показали йому, що його власність не захищена від актів опору. Ми продовжуватимемо вживати заходів проти американсько-ізраїльського колоніалізму на батьківщині Палестини,

– заявили в угрупуванні.

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В адміністрації курорту натомість стверджують, що "це був дитячий злочинний вчинок, але неймовірна команда Трампа гарантує, що це не вплине на бізнес".

Turnberry є національним надбанням і буде й надалі залишатися маяком номер один у розкоші та досконалості у світі гольфу,

– заявили там.

Розслідування інциденту триває.