Так, навіть попри тоталітарний режим, у країні є політичні сили, опозиційні до чинної влади, які можуть бути причетними до інциденту. Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

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"Ця фаза – лише початок"

Тож нічні події в Ірані слід оцінювати як гібридний процес. Тобто не виключено, що за інцидентом могла стояти як опозиція Ірану, так і Ізраїль, який міг завдати превентивного удару по заводах, що виробляють дрони-камікадзе.

Якщо проаналізувати ситуацію, поєднати це в комплексі, то зрозуміло, що регіон стає гарячішим, а ніж був раніше. На думку політолога, ми перебуваємо на порозі Третьої світової війни, оскільки конфлікти, які сьогодні базуються на екзистенційних принципах, просто так не завершаться.

Росія розпочала цю широкомасштабну фазу, відповідно й Іран зацікавлений у її перемозі для того, щоб панувати в цьому регіоні. Він створює загрозу не лише Ізраїлю, а й саудитам. У цьому випадку цілком зрозуміло, що ця фаза – лише початок,

– зазначив політолог.

Антонюк прокоментував вибухи в Ірані: дивіться відео

Причина "бавовни" в Ірані

Наразі Тегеран очікує на постачання російських Су-35. Утім, ці винищувачі не є головною проблемою. Насправді ж Ізраїль та наші західні партнери зацікавлені у тому, щоб Іран не отримав посилення ядерної програми.

Насправді в Росії не все так гладко з авіацією, а ось питання ядерної програми й загрози, яку Іран може створювати в регіоні є більш серйозною проблемою. У цьому контексті й варто розглядати відповідні спецоперації,

– розповів Антонюк.

За його словами, питання передачі російських винищувачів Тегерану, хвилює Єрусалим. Однак не так глибоко, як ймовірне посилення ядерної програми країни.

Чи вплине інцидент на надання Іраном ракет Росії

Тегеран може передати Москві балістичні ракети. За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, усі залучені до цього процесу сили роблять усе можливе, щоб цей контракт не відбувся.

Станом на сьогодні балістичних ракет дійсно немає. Заяви з боку Ірану щодо територіальної цілісності України демонструють, що цей контракт, найімовірніше, частково заблокований. А далі – військові операції мали б завершити цю справу,

– сказав політолог.

Він додав, що, найімовірніше, це буде не відкрита фаза війни, а гібридне протистояння проти керівництва Ірану.

Що показала "бавовна" в Ірані

Нічні події в Ірані продемонстрували те, якщо це дійсно була атака, то протиповітряна оборона країни очевидно бажає бути кращою. Крім того, інцидент показує формування центрів впливу та розуміння. Так, Іран розуміє, якщо Росія програє, то питання виникнуть щодо нього.

"Демократичні союзники у світі зацікавлені в дестабілізації ситуації в Ірані та зміщення від влади терористичного режиму "Ісламської революції", тому в цьому випадку це – лише початок. Найближчим часом ми можемо побачити подібні хвилі, атаки чи прецеденти, які будуть на цій території", – підсумував політолог.

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