Іран запевняє, що нібито нічого страшного не сталося, а всі атаки були невдалими. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, хто стоїть за атаками на Іран, а також до чого тут Україна.

Зверніть увагу Удар по Ірану здійснив все ж Ізраїль, – джерела WSJ

Атака дронів на Іран: де лунали вибухи

Близько опівночі у Тегерані пролунали потужні вибухи, а також в місті чути стрілянину. Крім того, в небі було помічено бойову авіацію. Також відомо, що вибухи було чутно у ще кількох провінціях Ірану. За іронією долі, всі об'єкти в країні атакували дрони-камікадзе. Такі ж, які Іран передає Росії для атак по Україні.

За даними CNN, окрім Тегерану, безпілотники атакували військовий завод у центральному місті Ірану Ісфахан. Вночі цю атаку підтвердив заступник начальника служби безпеки міста Джан-Несарі.

Цікаво, що Несарі сказав, що вибух завдав певної шкоди, "але, на щастя, обійшлося без жертв". Пізніше державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що вибух спричинили "маленькі дрони".

Там запевнили, що відбулася невдала атака невеликих безпілотників проти промислового комплексу Міністерства оборони, і, "на щастя, з урахуванням прогнозів і заходів протиповітряної оборони, безпілотники було знищено. На щастя, ця невдала атака нікого не вбила, а дах комплексу отримав незначні пошкодження".

Вибухи сталися на кількох підприємствах

Втім, це був лише початок. Загалом вибухи відбулися на кількох великих підприємствах у різних районах Ірану, після чого почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами.

Відомо, що, окрім оборонного підприємства у місті Ісфахан, вибухи пролунали також у місті Хой провінції Західний Азербайджан, на нафтохімічному заводі у місті Азершехр та у місті Кередж, провінція Альборз.

В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією. Також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється. А от ситуація на нафтохімічному заводі у місті Азершехр була ще критичнішою. Відомо, що до гасіння пожежі долучили близько 25 пожежних машин.

Близько 2 ночі вибухи продовжилися й було атаковано авіабазу Носі в іранському місті Хамадан. Окрім того, повідомляється, що атаковані були ще кілька військових баз Ірану. У соцмережах повідомлялося про вибухи, які пролунали у Тегерані та Решті.

І от найцікавіше, що у Міноборони Ірану підтвердили, що нібито лише на один із його об'єктів був скоєний напад із використанням безпілотників. Але у відомстві наголосили, що всі загрози було ліквідовано заздалегідь.

Удар по заводу в Ісфахані мав величезний успіх

Однак в ізраїльських ЗМІ трохи іншої думки щодо атак. Зокрема, видання Jerusalem Post з посиланням на західні розвідувальні джерела стверджує, що попри заяви Ірану про невдачу, атака безпілотників на завод по виробництву зброї в Ісфахані мала "величезний успіх". Як пише видання, на території заводу сталося чотири вибухи. Важливо відзначити, що за даними розвідки, на об'єкті розробляється передова зброя, і збитки виходять далеко за межі "незначного пошкодження даху", про який заявляє Іран.

При цьому, як пише Jerusalem Post, Ізраїль не визнає своєї причетності до інциденту, але більшість західних розвідувальних та іранських джерел приписують Моссаду настільки ж успішні атаки на іранський ядерні об'єкти у Натанзі в липні 2020-го та у квітні 2021 року, ще один ядерний об'єкт у Кереджі у червні 2021 року та знищення близько 120 або більше іранських безпілотників у лютому 2022 року.

Як пишуть журналісти, реакція Ірану збігається із реакцією на аналогічні інциденти. І, що важливо, у кожному з цих інцидентів Тегеран спочатку намагався вдати, що атаки не увінчалися успіхом, але визнавав масштаби збитків лише тоді, коли супутникові фотографії або інші докази потрапляли в публічну сферу. Тож, варто дочекатися доказів успішності атак.

Вибухи в Ірані: до чого тут Україна

Цікаво, що канал Al Arabiya вже заявив, що ця атака мала на меті зруйнувати підприємства, що виробляли балістичні ракети. Водночас там запевняють, що в ударі брали участь американські ВПС та військові ще однієї країни. Попередньо йдеться зовсім не про Ізраїль, як міг багато хто подумати. Але про яку саме країну йдеться – не відомо.

Якщо підтвердиться інформація про те, що було знищено завод з виробництва балістичних ракет – це хороший сигнал. Адже це змусить Іран не передавати ракети Росії, а концентрувати їх запаси у себе.

Разом з тим, мережею шириться інформація про те, що було знищено завод із виробництва безпілотників "Шахід", які Росія купляє в Ірану для війни проти України. Однак тут варто бути обережними з висновками, адже, як стверджує видання Jerusalem Post, прямих доказів цього немає.

Ядерна угода та напружені відносини: яка причина атаки на Іран

Але непрямі докази цього все ж є. Зокрема, наразі розглядається кілька причин для такої атаки на Іран:

постачанням безпілотників до Росії,

напруженість між Ізраїлем і Іраном,

напруженість між Іраном і міжнародною спільнотою через ядерну угоду.

Видання припускає, що атакований завод дійсно міг бути пов'язаний із виробництвом "Шахідів", бо неподалік є тренувальна база для них.

Тобто питання того, чи було завдано удару по заводу з виготовлення безпілотників поки що залишається дискусійним. Водночас радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що таким чином Іран отримав рахунок за те, що допомагає Росії.

Тут Подоляк має на увазі свій заклик, який він зробив ще у грудні минулого року, що, мовляв, треба знищувати самі промислові об'єкти з виробництва зброї в Ірані. І тут ми впритул підійшли до питання того – а хто ж може стояти за цими вибухами?

Ізраїль чи США: хто стоїть за атакою на Іран

Канал Al Arabiya одразу ж заявив, що нібито Ізраїль розпочав операцію по знищенню військової промисловості Ірану. Варто додати, що така новина не може не тішити. Як відомо, напередодні ізраїльський посол у Німеччині Рон Просор відверто заявив, що Ізраїль на боці України, але його допомога не завжди публічна та помітна.

Отже, тут сам собою напрошується висновок, що саме Ізраїль розпочав операцію проти Ірану. Та сам Ізраїль цього не визнає. Окрім того, канал Al Arabiya стверджує, що Ізраїль почав операцію зі знищення оборонної промисловості, посилаючись на слова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, які той сказав 28 січня.

У контексті сказаного прем'єром варто розуміти одну дуже просту річ – ця заява Нетаньягу була зроблена після двох терактів за день у його країні. Тому далеко не факт, що ці слова були прямою погрозою Ірану і призвели до атаки вночі.

Разом з тим, не варто забувати, що напередодні завершилися військові навчання США та Ізраїлю, які відпрацьовували можливі сценарії відповіді на агресію Ірану. Не варто забувати, що кілька днів тому у Білому домі відверто заявили, що питання відновлення ядерної угоди з Іраном – не на часі.

Наразі Білий дім зосереджений на тому, аби розірвати військову співпрацю Ірану та Росії. На додачу виявилося, що з робочим візитом до Ізраїлю раптом прибув очільник ЦРУ. Та варто підкреслити, що Єрусалим не визнає операції в Ірані, хоча WSJ стверджує, що це все ж робота Ізраїлю.

Говорити про безглузду версію, щодо того, що безпілотники полетіли з Азербайджану, яку зараз розганяють росіяни – навіть не варто. А от версію самого Ірану обговорити доречно.

Версія Ірану найцікавіша

Міноборони Ірану ще вночі заявило, що напад на одну з установ Міноборони в Ісфахані було скоєно терористичною організацією моджахедів.

Ізраїль нібито надав їм розвідувальну допомогу. Організація іранських моджахедів – це сила, яка об'єднує усі опозиційні сили Ірану, які виступають проти чинного режиму.

У контексті останніх протестів в Ірані вона актуалізувалася. А ще вона має своє військове крило. І лише Іран та Ірак визнають її терористичною організацією. Тож, якщо за вибухами дійсно стоять моджахеди – це ще цікавіше.