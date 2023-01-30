За попередніми даними, перед вибухами в Мехабаді та в Аль-Камалі на кордоні Сирії й Іраку перед вибухами було чути гул літаків. Однак офіційний Тегеран уже традиційно все спростовує та заперечує, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Удар по Ірану здійснив все ж Ізраїль, – джерела WSJ

Вибухи в Мехабаді: Тегеран каже про горіння трави

Близько 22:00 за Києвом з'явилися перші повідомлення про вибухи в іранському місті Мехабад в Західному Азербайджані неподалік кордону з Іраком. Згодом з'явилися кадри, на яких видно пожежу. У мережі пишуть, що після гулу літаків пролунали вибухи, а тоді вже спалахнула пожежа.

Пожежа в Мехабаді: дивіться відео

Однак згодом Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що пожежа на опублікованих кадрах – результат займання трави, а жодних вибухів нібито не було.

"Вантажівки з фруктами й овочами": удар по колоні КВІР

За словами офіцера ізраїльської армії Ігаля Левіна на державному телеканалі Ізраїлю Кан-11 повідомили, що невідомі літаки завдали удару по іранському конвою з 25 вантажівок в районі Абу-Кемаль на кордоні Сирії та Іраку. Згодом з'явилися повідомлення про велику кількість карет швидкої допомоги, які вирушили до місця ударів.



Ймовірні наслідки ударів по іранському конвою в Сирії / Фото з телеграму Ігаля Левіна

Тегеран також прокоментував цю інформацію. Однак там заявили, що буцімто хтось завдав удару по вантажівках з овочами та фруктами. Однак за попередніми даними, вантажівки належать КВІР. Є також інформація про безпосередню атаку по штаб-квартирі вартових.

Водночас самі ж вартові революції поширюють фото безпілотника, який буцімто впав на півночі Іраку в провінції Кіркук. Походження безпілотника невідоме.



Безпілотник, який нібито впав в Іраку / Фото з телеграму Ігаля Левіна

Попередня неспокійна ніч в Ірані

Уночі 29 січня в Ірані пролунали вибухи на низці військових об'єктів. Однак Тегеран заявив, що нібито їхня протиповітряна оборона збила один із безпілотників, а два інших вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху.

Очільник іранського МЗС Хоссейн Амір-Абдоллахян назвав вибух боягузливим ударом. Заступник офіцера з питань політичної безпеки міста Ісфахан Мохаммадрез Джан Нішарі сказав, що "збитки та причини цього інциденту наразі з'ясовуються, а розслідування – триває".

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що вибухи в Ірані – це удари Ізраїлю, адже Тель-Авів спільно з Вашингтоном нібито шукають способи для стримання ядерних та військових амбіцій Тегерана.