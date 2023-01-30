Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу зазначив, що Україна неодноразово застерігала Іран. Водночас керівництву України невідома причина вибухів на іранських військових об'єктах.

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Інцидент в Ірані – наслідки дружби з Росією

Наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам не відома причина вибухів на іранських об'єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш,

– заявив Ніколенко.

Видання Alarabiya зазначає, що очільник політбюро у справах Євразії вручив українському дипломату лист із закликом негайно надати офіційні роз'яснення від уряду України.

Що цьому передувало

Радник глави ОП Михайло Подоляк лаконічно констатував, що "Україна попереджала Тегеран", хоча й деталей цього інциденту не озвучив.

За словами Подоляка, розплачуватись за цю війну будуть і безпосередні її учасники, і ті, хто сприяє конфлікту. Власне, йдеться про Росію, яка розв'язала війну на наших територіях, та Іран, що допомагає їй у цьому, постачаючи озброєння.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", – прокоментував ситуацію Подоляк.

Атака дронів в Ірані: коротко