Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу зазначив, що Україна неодноразово застерігала Іран. Водночас керівництву України невідома причина вибухів на іранських військових об'єктах.
До теми На військових об'єктах в Ірані пролунали потужні вибухи: країну атакували безпілотники
Інцидент в Ірані – наслідки дружби з Росією
Наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам не відома причина вибухів на іранських об'єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш,
– заявив Ніколенко.
Видання Alarabiya зазначає, що очільник політбюро у справах Євразії вручив українському дипломату лист із закликом негайно надати офіційні роз'яснення від уряду України.
Що цьому передувало
Радник глави ОП Михайло Подоляк лаконічно констатував, що "Україна попереджала Тегеран", хоча й деталей цього інциденту не озвучив.
За словами Подоляка, розплачуватись за цю війну будуть і безпосередні її учасники, і ті, хто сприяє конфлікту. Власне, йдеться про Росію, яка розв'язала війну на наших територіях, та Іран, що допомагає їй у цьому, постачаючи озброєння.
"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", – прокоментував ситуацію Подоляк.
Атака дронів в Ірані: коротко
- Вночі 29 січня в іранському місті Ісфахан пролунали вибухи. Безпілотники атакували один із центрів виробництва боєприпасів міноборони країни. Згодом офіційні джерела зазначили, що начебто постраждалих немає.
- Пізніше безпілотники влучили у завод із перероблювання нафти в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр. У результаті вибуху спалахнула масштабна пожежа.
- На офіційній сторінці міністерства оборони Ірану через певний час з'явилось повідомлення, у якому зазначено, що Тегеран підтверджує атаку, проте наголошує на тому, що шкода від неї невелика.
- Зауважмо, що поки немає офіційних підтверджень щодо того, хто і з якою метою атакував безпілотниками військові об'єкти Ірану, проте певні висновки все ж можна зробити. І вони стосуються того, що Тегеран нарешті наздогнала карма.
- Деталі вибухів в Ірані читайте у матеріалі 24 Каналу.