Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу отметил, что Украина неоднократно предупреждала Иран. В то же время, руководству Украины неизвестна причина взрывов на иранских военных объектах.
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Инцидент в Иране – последствия дружбы с Россией
Последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь,
– заявил Николенко.
Издание Alarabiya отмечает, что глава политбюро по делам Евразии вручил украинскому дипломату письмо с призывом немедленно предоставить официальные разъяснения от правительства Украины.
Что этому предшествовало
Советник главы ОП Михаил Подоляк лаконично констатировал, что "Украина предупреждала Тегеран", хоть и деталей этого инцидента не озвучил.
По словам Подоляка, расплачиваться за эту войну будут и непосредственные ее участники, и те, кто способствует конфликту. Собственно, речь идет о России, которая развязала войну на наших территориях, и об Иране, который помогает ей в этом, поставляя вооружение.
"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", – прокомментировал ситуацию Подоляк.
Атака дронов в Иране: коротко
- Ночью 29 января в иранском городе Исфахан раздались взрывы. Беспилотники атаковали один из центров производства боеприпасов минобороны страны. Впоследствии официальные источники отметили, что якобы пострадавших нет.
- Позже беспилотники попали в завод по переработке нефти в промышленном районе Салими в городе Азаршахр. В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.
- На официальной странице министерства обороны Ирана через некоторое время появилось сообщение, в котором указано, что Тегеран подтверждает атаку, однако отмечает, что ущерб от нее небольшой.
- Заметим, что пока нет официальных подтверждений по поводу того, кто и с какой целью атаковал беспилотниками военные объекты Ирана, однако определенные выводы все же можно сделать. И они касаются того, что Тегеран наконец-то догнала карма.
- Детали взрывов в Иране читайте в материале 24 Канала.