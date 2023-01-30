Не дивно, що удари було завдано по іранських військових об'єктах (приблизно 7 – 8) і навіть по штаб-квартирі Корпусу стражів ісламської революції (КСІР). Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. На його думку, хоча поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за ці удари, скоріш за все їх міг здійснити Ізраїль.

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Він нагадав, що напередодні прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на засіданні кабінету міністрів заявив, що Ізраїль розпочинає завдавати удари по терористичних організаціях.

А КСІР вважається саме такою організацією за всіма підставами. Подивимось, як Іран буде на це реагувати,

– зауважив експерт.

За його словами, вже з'явилась інформація, що Ізраїль нібито відізвав понад 500 своїх спеціалістів, які навчали колег з України керуванню засобами радіоелектронної боротьби з іранськими безпілотниками.

"Тепер можна припустити, хто саме очікує проблем, пов'язаних з цими ударами", – зазначив Федоров.

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Росія обіцяла передати ядерні технології

На його думку, цей удар по Ірану є закономірним, і не випадково, що він відбувся саме після того, як у Тегеран приїжджав В'ячеслав Володін, голова Держдуми Росії.

За деякими припущеннями його візит пов'язаний з тим, що Росія обіцяла Ірану передати ядерні технології, необхідні для виготовлення ядерної зброї,

– припустив співрозмовник.

Він вважає, що, ймовірно, це виявилось спусковим гачком, який міг викликати ці удари по Ірану. Їх мета – переконати Тегеран, що з ядерними питаннями жартувати не варто.

Військовий експерт наголосив, що на співпраці Росії та Ірану це позначиться дуже погано.

"Керівництву Ірану "натякнули", що за подальші контакти з Москвою, особливо в ядерній сфері, на них чекає жорстоке покарання", – зауважив Юрій Федоров.

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