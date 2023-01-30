Неудивительно, что удары были нанесены по иранским военным объектам (примерно 7 – 8) и даже по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его мнению, хотя пока никто не взял на себя ответственность за эти удары, скорее всего, их мог осуществить Израиль.

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Он напомнил, что накануне премьер Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров заявил, что Израиль начинает наносить удары по террористическим организациям.

А КСИР считается именно такой организацией по всем основаниям. Посмотрим, как Иран будет на это реагировать,

– заметил эксперт.

По его словам, уже появилась информация, что Израиль якобы отозвал более 500 своих специалистов, которые обучали коллег из Украины управлению средствами радиоэлектронной борьбы с иранскими беспилотниками.

"Теперь можно предположить, кто именно ожидает проблем, связанных с этими ударами", – отметил Федоров.

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Россия обещала передать ядерные технологии

По его мнению, этот удар по Ирану закономерен, и не случайно, что он произошел именно после того, как в Тегеран приезжал Вячеслав Володин, глава Госдумы России.

По некоторым предположениям его визит связан с тем, что Россия обещала Ирану передать ядерные технологии, необходимые для изготовления ядерного оружия.

– предположил собеседник.

Он считает, что, вероятно, это оказалось спусковым крючком, который мог вызвать эти удары по Ирану. Их цель – убедить Тегеран, что с ядерными вопросами шутить не стоит.

Военный эксперт отметил, что на сотрудничестве России и Ирана это скажется очень плохо.

"Руководству Ирана "намекнули", что за дальнейшие контакты с Москвой, особенно в ядерной сфере, их ждет жестокое наказание", - отметил Юрий Федоров.

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