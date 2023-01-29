Также в сети опубликован ряд видео с места происшествия. Но журналисты утверждают, что наиболее достоверным можно считать только появившееся с самого начала.

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Интересно, что в самом минобороны Ирана утверждают, что на одно из предприятий в городе была совершена "неудачная атака" с помощью мини-дронов.

Один из них был уничтожен комплексом ПВО, два других попали в "оборонные ловушки" и детонировали,

– пишут иранские журналисты.

О каком заводе говорится, в минобороны Ирана не уточняют. Но есть все основания утверждать, что атаку совершили именно на завод, производящий дроны-камикадзе Shahed-136. Этот завод действительно расположен в Исфахане, на территории вертолетной авиабазы.



Завод по производству Shashed-136 и других дронов в городе Исфахан / Фото Defence Express

В то же время исследователи не советуют спешить с выводами, ведь считать, что это единственное военное предприятие в городе невозможно. В частности, только рядом с этим объектом расположены:

ряд позиционных районов ракетных войск,

другие воинские части,

оборонные объекты, включая промышленные площадки.

Также нужно учесть, что все действительно критические производственные мощности Иран активно прячет под землю. В частности, рядом с заводом, где производят Shahed-136, расположен довольно массивный подземный объект и он просто врезан в гору и имеет сразу три выхода.



Подземный завод в Исфахане / Фото Defence Express