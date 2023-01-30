Про це у понеділок заявив високопоставлений іранський чиновник.

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Обидві країни були відключені від SWIFT

Після відновлення санкцій США проти Ірану у 2018 році, Ісламська Республіка була відключена від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка є ключовою міжнародною банківською точкою доступу.

Подібні обмеження були застосовані до деяких російських банків після вторгнення Москви в Україну минулого року.

Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT з російськими банками, які можуть бути призначені для відкриття акредитивів, переказів або гарантій,

— сказав напівофіційному інформаційному агентству Fars заступник голови Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.

У той час як центральний банк Росії відмовився коментувати угоду, підписану в неділю, Карімі сказав, що "близько 700 російських банків і 106 неросійських банків з 13 різних країн будуть підключені до цієї системи", не уточнюючи назв іноземних банків.

Голова Центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін привітав цей крок. "Фінансовий канал між Іраном і світом відновлюється", — написав він у Twitter.

Іран намагається зупинити падіння своєї економіки

З початку війни в Україні Тегеран і Москва намагалися налагодити тісні двосторонні зв’язки, оскільки обидві столиці намагалися побудувати нові економічні та дипломатичні партнерства в інших країнах.

З поглибленням економічного провалля, здебільшого через санкції США, багато іранців відчувають біль галопуючої інфляції та зростання безробіття.

Інфляція злетіла до понад 50%, найвищого рівня за десятиліття. За даними Іранського статистичного центру, безробіття серед молоді залишається високим, понад 50% іранців перебувають за межею бідності.

Зіткнувшись із найгіршою кризою легітимності на тлі місяців антиурядових протестів, викликаних смертю молодої жінки під вартою, іранська влада побоюється, що економічна ізоляція та відсутність економічного покращення можуть призвести до нових заворушень.

Вища влада Ірану, верховний лідер Алі Хаменеї, заявив у понеділок, що істеблішмент зіткнувся з "відчутною проблемою добробуту та засобів до існування", яку неможливо вирішити без економічного зростання.

У сучасному світі статус країни значною мірою пов’язаний з її економічною потужністю. Нам потрібне економічне зростання, щоб зберегти наші регіональні та глобальні позиції, — сказав Хаменеї в телевізійній промові.

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