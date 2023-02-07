Підземна база військово-повітряних сил Ірану має назву "Eagle 44". Зазначають, що вона одна з найбільших військових баз країни.
Читайте також Росія передала Ірану вкрадену в Україні зброю, а той відправить балістичні ракети, – WSJ
Що зберігають на "Eagle 44"
Судячи з фото, база "Eagle 44" здатна зберігати та експлуатувати винищувачі та безпілотники. До речі, місце розташування бази залишається засекреченим.
Цікаво, що авіабаза побудована за вподобаннями Путіна – глибоко під землею. Там розміщені винищувачі, які оснащені крилатими ракетами великої дальності.
Начальник штабу збройних сил Ірану Мохаммад Багері нещодавно заявляв, що "будь-яка атака на Іран отримає відповідь з боку численних баз військово-повітряних сил, включаючи "Eagle 44".
Іранська авіабаза "Eagle 44" / Фото IRNA
Іран допомагає Росії: що відомо
- Оскільки Тегеран і Москва страждають від західних санкцій, країни об'єднали свої міжбанківські системи переказів, щоб сприяти активізації торгівлі та фінансових операцій.
- Росія заявила, що відправить Ірану ескадрилью винищувачів в обмін на дрони, вартість яких в рази менша. Нерівноцінний обмін пояснюється тим, що Росія не може робити ці дрони.
- Відомо, що країни будують новий торговий маршрут для того, щоб транспортувати заборонені продукти та зброю. Вони інвестують в нього до 25 мільярдів доларів.
- Також Росія підписала з Іраном угоду. Документ уклали таємно і він передбачає виробництво іранських дронів для війни в Україні.
- Росія передала Ірану озброєння, яке загарбники захопили в Україні. Окупанти вкрали його після боїв зі Збройними Силами. Своєю чергою, Тегеран планує поставити загарбникам 6 тисяч безпілотників.