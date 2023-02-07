Зауважимо, що Іран та Росія планують збудувати завод з виробництва вдосконалених дронів Shahed. Також Тегеран планує поставити загарбникам 6 тисяч безпілотників.

До речі Іран та Росія пов'язали банківські системи для спрощення переказів

Росія передала Ірану захоплену в Україні зброю

Як повідомили офіційні особи, Москва надала Ірану зброю, захоплену на полі бою в Україні, яку вони намагаються переробити.

Зазначається, що Іран погодився надати Москві балістичні ракети. Поки що офіційні особи США заявили, що немає жодних ознак того, що Тегеран вже відправив такі ракети до Росії.

Як Росія співпрацює з Іраном