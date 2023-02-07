Отметим, что Иран и Россия планируют построить завод по производству усовершенствованных дронов Shahed. Также Тегеран планирует поставить захватчикам 6 тысяч беспилотников.
Кстати Иран и Россия связали банковские системы для упрощения переводов
Россия передала Ирану захваченное в Украине оружие
Как сообщили официальные лица, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются переделать.
Отмечается, что Иран согласился предоставить Москве баллистические ракеты. Пока что официальные лица США заявили, что нет никаких признаков того, что Тегеран уже отправил такие ракеты в Россию.
Как Россия сотрудничает с Ираном
- Иран и Россия объединили свои межбанковские системы переводов, чтобы способствовать активизации торговли и финансовых операций, поскольку и Тегеран, и Москва страдают западными санкциями.
- Россия заявила, что отправит Ирану эскадрилью истребителей в обмен на дроны, стоимость которых в разы меньше. Неравноценный обмен объясняется тем, что Россия не может производить эти дроны.
- Москва и Тегеран строят новый торговый маршрут для транспортировки запрещенных продуктов и оружия. Они инвестируют в него до 25 миллиардов долларов.
- Также Россия подписала с Ираном соглашение. Документ заключили тайно и он предусматривает производство иранских дронов для войны в Украине.
- 5 ноября 2022 года Иран признал, что передавал России дроны. Однако якобы только до 24 февраля, что оказалось неправдой.
- Эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса заявил, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере приобретает все большие масштабы. Если начиналось все с поставок дронов-камикадзе, то сейчас речь идет о поставках иранских баллистических ракет в Россию, но это лишь ситуативное партнерство и оно не означает крепкой дружбы.