Россия очень нуждается в этих иранских технологиях, ведь собственных у Москвы нет. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, если Иран согласился на такое сотрудничество, это означает, что Москва что-то пообещала ему в ответ.

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Благоприятное время для решения вопроса Ирана

Он отметил, что, несмотря на бомбардировку Ирана, которую, по его мнению, совершил Израиль, Тегеран не отказался от отношений с Россией. Даже несмотря на риск уничтожения режима аятолл.

Правозащитник подчеркнул, что большинство населения Ирана не поддерживают систему власти в стране. В Иране очень много молодежи, и она уже не хочет жить так, как раньше. При этом эти молодые люди не перестают быть мусульманами, шиитами, хотя в стране существует и суннитское меньшинство.

Поэтому сейчас очень благоприятное время для окончательного решения вопроса Ирана – по его ядерной программе, по военным технологиям,

– заметил Фейгин.

Он отметил, что не зря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на днях прибыл в Париж. Обсуждается вопрос о фактическом уничтожении всего военного потенциала Ирана.

"Думаю, что Израиль вместе с США и Саудовской Аравией пытаются заручиться поддержкой всех союзников в решении этой проблемы. Безусловно, Израиль располагает информацией обо всех военных объектах Ирана и намерен их уничтожить", – отметил он.

Марк Фейгин об отношениях Ирана и России: смотрите видео

Сотрудничество с Россией очень интересно Ирану

Правозащитник обратил внимание, что, несмотря на реальные угрозы, Тегеран их игнорирует. Наверное, они пытаются успеть построить завод в России.

Однако вряд ли это может произойти в ближайшее время – налаживание производства беспилотников требует определенного времени. И на это нужно потратить больше времени, чем того, что остается до конца войны,

– считает Фейгин.

По его мнению, война будет продолжаться еще 2023 год, но дальше есть шанс на ее завершение. Поэтому России нужно решение именно сейчас, а завод по производству дронов – это на будущее. Однако, если Ирану нужно это сотрудничество с Россией, наверняка оно ему очень интересно.

"Может быть, Москва предложила нечто особенное. Это даже может быть связано с ядерными технологиями", - считает правозащитник.

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