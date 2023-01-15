Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. В частности, после массированной атаки на Украину 14 января министр иностранных дел призвал страны G7 и ЕС ужесточить санкции против России.

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Как отметил Фейгин, дело не только в России. Ведь стране-агрессору не хватает высокотехнологичных элементов для производства ракетного оружия и беспилотников. Такие детали Москва пытается получить от других стран.

"Запад может повлиять на Иран, который поставляет России такие технологии, а также сами дроны. Также Запад может сделать так, чтобы Россия была полностью изолирована от возможности контактов для получения полупроводников, микросхем и чипов, которые нужны для производства высокотехнологичной продукции", – сказал правозащитник.

Вторичные санкции против стран, помогающих России

Фейгин считает, что у Запада есть несколько рычагов влияния на страны по этому вопросу. В частности, таким инструментом может стать введение вторичных санкций против стран, поставляющих России военные технологии или детали.

Нужны вторичные санкции и возможность усиления давления. Я думаю, что Запад уже прорабатывает какие-то способы,

– отметил правозащитник.

Он напомнил, что сейчас Иран не хочет признавать свою роль в обстрелах Украины.

"Тегеран боится откровенно взять на себя ответственность за поставку оружия России, потому что понимает, что по нему могут ударить. В определенный момент правила перестают действовать. И по 3 – 4 иранским заводам могут прилететь ракеты", – отметил Фейгин.

Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео

Союзники Запада могли бы уничтожить заводы в Иране

По словам правозащитника, главный вопрос состоит в том, имеет ли Запад решительность для того, чтобы осуществить такой шаг. Как отметил Фейгин, у Запада есть союзники на Ближнем Востоке, например:

Саудовская Аравия, являющаяся одним из главных врагов Ирана.

Израиль, который сейчас демонстрирует определенную нерешительность в отдельных аспектах войны в Украине.

Фейгин отметил, что новое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху вроде бы осознает угрозу сотрудничества Москвы и Тегерана, которое может распространяться и на сферу ядерных технологий. В то же время власти Израиля пока отказываются поставлять Украине военную продукцию.

Вероятно, многое между Киевом и Тель-Авивом происходит в непубличном пространстве. Хотя, вероятно, у этого триумвирата – Вашингтона, Израиля и Саудовской Аравии – еще не сложился консенсус по поводу того, как именно действовать по отношению к Ирану,

– сказал правозащитник.

Он добавил, что в случае удара по заводам на территории Ирана производство ракет и дронов на время может прекратиться. По крайней мере, Тегеран не сможет передавать Москве большое количество беспилотников.

Запад должен предоставить Украине оружие для ударов по военным целям в России

Еще один шаг, который может сделать Запад, чтобы уничтожить ракетную индустрию России, лежит в плоскости военной помощи.

Запад может предоставить Украине виды вооружения с соответствующим радиусом действия, которые могли бы разрушить заводы по производству ракет на территории самой России. Сейчас все идет к этому. Мы находимся на грани того, что территория России станет мишенью,

– сказал Фейгин.

Он добавил, что Россия сама доводит до такой ситуации, поскольку не перестает обстреливать украинские города.

"Мы подошли к тому пределу, когда только ответные удары могут остановить продолжение односторонней эскалации со стороны Москвы", – сказал Фейгин.

Он добавил, что целями на территории России могут стать:

аэродромы, откуда поднимаются российские самолеты для нанесения ударов по Украине;

места, где производятся ракеты;

места дислокации тех военных, которые эти ракеты запускают;

командные пункты, где принимаются решения о пусках ракет.

В России иссякают запасы ракет: коротко