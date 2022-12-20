О том, как все начиналось и почему информацию решили передать Великобритании для дальнейшего расследования 24 каналу рассказал эксперт Совета экономической безопасности Украины Антон Микитюк.

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С чего началось расследование

Все началось с того, что организация решила провести исследования касательно ГЛОНАСС – российской спутниковой навигационной системы. А именно как россияне с ее помощью применяют ракетные обстрелы или координируют "Орланы". А уже потом углубили расследование критических технологий, а именно микрочипов.

Мы начали исследования, чипы каких компаний используются в "Орланах" для позиционирования, то есть для связи со спутниками. И обнаружили одну швейцарскую компанию U-blox, которая производит чипы коммерческого назначения,

– сообщил участник расследования.

Он пояснил, что в российских беспилотниках "Орлан" стоят чипы коммерческого назначения. Их можно купить на Amazon, AliExpress или других магазинах микроэлектроники.

Таким образом, команда Совета экономической безопасности сосредоточилась на этом и стала смотреть, какие российские компании массово закупают эти чипы. В результате ей удалось выйти на компанию SMT-iLogic, которая с 2017 года закупала чипы у Китая. А она оказалась связанной с другой российской компанией, непосредственно производящей "Орланы".

"SMT-iLogic является компанией-прокладкой для закупки критических технологий. В нашем случае чипов для позиционирования компании U-blox. Мы начали расследование именно в этом русле", – рассказал аналитик.

Микитюк о деталях расследования в отношении российских "Орланов": смотрите видео

На основе какой информации проводилось исследование

Микитюк заметил, что исследование проводилось на основе открытой информации. К примеру, название чипа, компании и для чего он применяется.

"Мы анализируем реестры, форумы, соцсети и проводим исследования. Наша команда аналитиков придумала систему, как проводить эти исследования, то есть мы анализируем только открытые данные", – сообщил эксперт Совета экономической безопасности Украины.

Как украинское исследование стало международным

Авторами исследования стали 3 международных агентства, в том числе Королевский Объединенный институт оборонных исследований, а также журналисты Reuters и "Важные истории". Решение о передаче информации RUSI было принято на основе того, что британский аналитический центр делает невероятную аналитику.

У нас была коммуникация с RUSI предварительно, то есть мы консультировались с ними по некоторым вопросам в исследованиях. Когда мы подготовили эту аналитическую информацию, то у нас уже не было вопросов, кому ее передавать. Самое интересное, когда мы передали им информацию, то прямо попали в текущее состояние их исследования относительно "Орлан-10",

– рассказал аналитик.

Микитюк добавил, что британский аналитический центр проделал незаурядную работу в этом исследовании, поэтому мы можем видеть результат. А также подчеркнул, что не важно, кто автор этой работы. Главное, что мы обнаружили и проанализировали одну из схем России по закупке критических технологий.

Как это исследование может повлиять на Россию

Пока нет реакции от правительств стран-производителей этих чипов. В то же время результаты исследования позволили осмыслить само введение против России санкций.

Так, после начала полномасштабного вторжения США и ЕС ввели беспрецедентное количество санкций против страны-агрессора. Ограничения действительно работают, но враг может приспособиться к ним и находить механизмы обхода. К примеру, создает компании-прокладки в Китае или России и закупает технологии.

"Помимо введения новых санкций, что также критически важно, необходимо изменять механизмы контроля за действенностью этих санкций, то есть усиливать экспортный контроль", – подчеркнул эксперт Совета экономической безопасности.

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Сколько таких схем может иметь Россия

Микитюк отметил, что сложно назвать реальное количество подобных схем у страны-агрессора, поскольку их может быть множество. Так, оккупанты с 2014 года начали приспосабливаться к санкциям и создавать эти компании-прокладки.

Наша работа сейчас – идентифицировать эти схемы, то есть найти эти компании-прокладки и лишить их доступа к критическим технологиям. Я уверен, что будут вводиться более жесткие санкции и механизмы контроля и эти схемы начнут понемногу "отпадать". Тогда мы увидим результат,

– отметил аналитик.

Кроме того, он отметил, что для дальнейших исследований команде необходимы эксперты по некоторым вопросам, в частности в IТ-сфере или банковском секторе. Так, аналитики хорошо ищут информацию, но нуждаются в специалистах, которые подскажут на что необходимо обратить внимание.