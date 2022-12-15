Расследование, проведенное Reuters и iStories и российским СМИ, в сотрудничестве с Королевским институтом объединенных вооружений, аналитическим центром в Лондоне, обнаружило логистическую тропу, которая охватывает весь земной шар и заканчивается на производственной линии Орлана, в "Центре специальных технологий" Петербурге.

К теме Страны Запада продолжают поставлять России микрочипы в обход санкций, – СМИ

Какие западные комплектующие получает Россия для создания "орланов"

Расследование, основанное на документах российской таможни и банковских записях, свидетельствует о том, что впервые удалось проследить путь поставки американских технологий вплоть до российского производителя, чья система вооружения используется в Украине.

Вступившие в силу в 2017 году санкции запрещают любому американскому гражданину, резиденту или американской компании поставлять что-либо, что может оказаться в Центре специальных технологий. В марте 2022 года правительство США усилило эти ограничения, однако санкции продолжают обходить.

По данным Британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), "Орлан" до сих пор составляют из компонентов от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Seisakusho.

В частности, в версии дрона "Орлан-10" широко используется микроэлектроника американских Analog Devices, Texas Instruments, компании Xilinx (принадлежит AMD) и тайваньской Getac, а также японские двигатели Saito.

Как страна-террористка обходит санкции