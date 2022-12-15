Розслідування, проведене Reuters і iStories та російським ЗМІ, у співпраці з Королівським інститутом об'єднаних озброєнь, аналітичним центром у Лондоні, виявило логістичну стежку, яка охоплює всю земну кулю і закінчується на виробничій лінії Орлана, в "Центрі спеціальних технологій" у Санкт-Петербурзі.

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Розслідування, яке ґрунтується на документах російської митниці та банківських записах, свідчить про те, що вперше вдалося простежити шлях постачання американських технологій аж до російського виробника, чия система озброєння використовується в Україні.

Санкції, які набули чинності у 2017 році, забороняють будь-якому американському громадянину, резиденту чи американській компанії постачати будь-що, що може опинитися в Центрі спеціальних технологій. У березні 2022 року уряд США посилив ці обмеження, проте санкції продовжують обходити.

За даними Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), "Орлан" досі складають з компонентів від американських Altera і Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, європейських STMicroelectronics та NXP Semiconductors, японських Renesas Electronics і Saito Seisakusho.

Зокрема у версії дрона "Орлан-10" широко використовується мікроелектроніка американських Analog Devices, Texas Instruments, компанії Xilinx (належить AMD) та тайванської Getac, а також японські двигуни Saito.

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