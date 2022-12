З квітня по листопад США та низка європейських країн поставили Росії чипів на 777 млн доларів. І це неабиякі чипи, а від всесвітньовідомих провідних компаній.

Які чипи поставляють у Росію, попри санкції

До країни-агресорки досі надсилають комплектуючі Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon. Для цього у Туреччині та Гонконгу створювалися фірми-посередники, зареєстровані у березні 2022 року.

Згідно з даними російської митниці, з березня 2022 року впродовж 7 місяців одна з компаній експортувала до Росії комплектуючі на суму не менше 20 мільйонів доларів, зокрема чипи американських виробників.

Як обходять санкції

Загалом у цьому допомагають турецькі, китайські та навіть естонські фірми.

Журналісти встановили, що турецьку фірму Smart Trading Ltd. заснував гендиректор російської логістичної фірми Novelco Григорій Григор'єв. Російські митні декларації показують, що його компанія відвантажила продукцію американських виробників напівпровідників на мінімум 660 тисяч доларів.

На LinkedIn Григор'єв сам писав про те про те, що Novelco відкрила філію в Стамбулі й відправляє товари до Росії з Туреччини, не дотримуючись торгових обмежень США та ЄС щодо Росії. Як тільки товари прибувають у Туреччину, "відвантаження обробляються для реекспорту", після чого вантажі прямують до Росії повітряним, морським, автомобільним та залізничним транспортом.

Крім цього, країні терористці допомагає естонська компанія Elmec Trade, яка розташована в Таллінні.Від 1 квітня до 31 жовтня відправила до Росії товарів на суму не менше 17 мільйонів доларів.

Серед фірм, які постачають західні технології до Росії, є зареєстрована у Гонконгу компанія Pixel Devices Ltd. Згідно з даними російської митниці, від 1 квітня компанія відправила до Росії електроніку на суму щонайменше 210 мільйонів доларів, у тому числі продукцію Intel та AMD на суму щонайменше 50 мільйонів доларів до 31 жовтня.

Записи компанії показують, що Pixel Devices була зареєстрована у 2017 році гонконзькою фірмою Bigfish Investments Ltd, яку контролює Кирило Носов, резидент Гонконгу з російським паспортом. Нинішнім власником Pixel Devices є сінгапурська компанія Asia Global Neolink Pte Ltd, яка належить сейшельській компанії White Wings Ltd.

Наразі єдиним директором Pixel Devices є іспанець Пере Роура Кано, який також є директором Asia Global Neolink і керує авіаційним клубом в Каталонії. По телефону він підтвердив журналістам, що Pixel Devices постачає напівпровідники та іншу продукцію до Росії.