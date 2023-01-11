Сколько на самом деле ракет есть у россиян

В общем – только 177 крылатых ракет наиболее "ходовых" типов, которые использовались для ударов по энергоинфраструктуре Украины.

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Выходит, что действительно у россиян остался запас дальнобойных ракет всего на 2 – 3 массированных удара. Значит, обстрелы могут продолжаться еще месяц – полтора, если исходить из среднего интервала в 11 – 16 суток на подготовку.

Но дальше есть свои "но". Например, Минобороны Украины также заявляет, что россияне имеют еще 92 баллистические ракеты и 52 крылатые ракеты в ОТРК "Искандер". Если это доплюсовать, выходит, что враг имеет запас на самом деле на 4 – 5 массированных ударов по нашей энергоинфраструктуре. Значит, обстрелы могут продолжаться на самом деле 1,5 – 2 месяца.

Враг может миксовать разные типы ракет для большего эффекта

В своих публичных заявлениях ГУР МОУ неоднократно заявляло, что россияне могут начать миксовать типы ракет в одном залпе, чтобы хоть как-то сохранить разрушительную силу обстрелов.

На такой случай у врага есть 160 сверхзвуковых крылатых ракет Х-22 – фактическая дальность стрельбы всего 300 километров. Но они очень эффективны при ударах по промышленным объектам. Именно такими "летающими вагонами" били по Кременчугскому НПЗ.

А еще у россиян есть в запасе более 300 сверхзвуковых крылатых ракет типа П-800 берегового противокорабельного комплекса "Бастион". Такими ракетами россияне обстреливали транспортную инфраструктуру Одесской области весной – летом 2022 года.

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Да и еще плюс около 300 крылатых ракет для тактической авиации, по-своему опасных. К примеру, в марте прошлого года, чтобы бить по топливным базам на Западе Украины, оккупанты использовали вообще старые Х-59.

Сколько ракет могут производить оккупанты в месяц

А еще ГУР МОУ и Минобороны честно предупреждают, что российский ВПК и дальше может производить новые ракеты для новых ударов по Украине. В среднем ежемесячно:

30 – 40 ракет Х-101,

15 ракет "Калибр",

4 – 5 ракет к ОТРК "Искандер".

Так что даже если Кремль все свои ракеты выстреляет "в ноль", российская оборонка сможет накопить около 50 крылатых ракет для нового удара максимум в месяц. Цикл производства одной Х-101 – около 3 – 4 дней.

Соответственно, когда представители военно-политического руководства говорят о "2 – 3 обстрелах", они на самом деле подразумевают "россияне могут нанести еще минимум 2 – 3 массированных ракетных удара", а не "2 – 3 обстрела, и все".

Оценка запасов, то есть остатков ракет в России, имеет свое значение сразу в нескольких вещах. К примеру, чтобы иметь соответствующую длину усилий и добиться передачи необходимых средств ПВО от союзников.

Потому что, с одной стороны, США даже запускают проект адаптации наших ЗРК "Бук" под зенитную ракету Sea Sparrow.

А с другой – сначала Италия 3 месяца обещает дать нам комплекс SAMP/T, который в теории способен сбивать даже баллистические "Искандеры", а затем глава итальянского минобороны говорит, что, мол, "зенитная ракета – это не баночка к "Нутелле", в супермаркете не купишь".

Для чего нужны прогнозы по количеству ракет врага

Понимание, сколько еще могут продолжаться ракетные удары россиян, необходимы для усилий по переформатированию нашей энергосистемы на уровне правительства или международных партнеров. Или – бизнесу и состоятельным гражданам для оценки окупаемости своих усилий по генераторам или другим альтернативным источникам питания.

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Кто-то из людей в психологическом плане, образно выражаясь, способен бежать медленно, но марафон. А кто-то – быстро, но стометровку. И для каждой из этих категорий граждан нужны свои акценты в прогнозах по запасам ракет россиян.

Россияне уже отстреляли крылатых ракет больше всего за всю историю полномасштабных войн последних 30-ти лет. Поэтому они сломаются, а мы – выстоим.