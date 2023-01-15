Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. Зокрема, після масованої атаки на Україну 14 січня міністр закордонних справ закликав країни G7 та ЄС посилити санкції проти Росії.

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Як зазначив Фейгін, справа не тільки у самій Росії. Адже країні-агресорці бракує високотехнологічних елементів для виробництва ракетної зброї та безпілотників. Такі деталі Москва намагається отримати від інших країн.

"Захід може вплинути на Іран, який постачає Росії такі технології, а також самі дрони. Так само Захід може зробити так, аби Росія була повністю ізольована від можливості контактів для отримання напівпровідників, мікросхем та чипів, які потрібні для виробництва високотехнологічної продукції", – сказав правозахисник.

Вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії

Фейгін вважає, що у Заходу є кілька важелів впливу на країни у цьому питанні. Зокрема, таким інструментом може стати запровадження вторинних санкцій проти країн, які будуть постачати Росії військові технології або деталі.

Потрібні вторинні санкції та можливість посилення тиску. Я думаю, що Захід вже пропрацьовує якісь способи,

– зазначив правозахисник.

Він нагадав, що зараз Іран не хоче визнавати свою роль в обстрілах України.

"Тегеран боїться відверто взяти на себе відповідальність за постачання зброї Росії, тому що розуміє, що по ньому можуть вдарити. У певний момент правила перестають діяти. І по 3 – 4 іранських заводах можуть прилетіти ракети", – зауважив Фейгін.

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Союзники Заходу могли б знищити заводи в Ірані

За словами правозахисника, головне питання полягає у тому, чи Захід має рішучість для того, аби здійснити такий крок. Як зазначив Фейгін, у Заходу є союзники на Близькому Сході, як-от:

Саудівська Аравія, яка є одним з головних ворогів Ірану.

Ізраїль, який зараз демонструє певну нерішучість в окремих аспектах щодо війни в Україні.

Фейгін зазначив, що новий уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху ніби усвідомлює загрозу співробітництва Москви й Тегерана, яке може поширюватися й на сферу ядерних технологій. Водночас влада Ізраїлю поки що відмовляється постачати Україні військову продукцію.

Ймовірно, багато речей між Києвом і Тель-Авівом відбувається у непублічному просторі. Хоча, ймовірно, у цього тріумвірату – Вашингтона, Ізраїлю та Саудівської Аравії – ще не склався консенсус стосовно того, як саме діяти стосовно Ірану,

– сказав правозахисник.

Він додав, що у разі удару по заводах на території Ірану виробництво ракет та дронів на певний час може припинитися. Принаймні Тегеран не зможе передавати Москві велику кількість безпілотників.

Захід має надати Україні зброю для ударів по військових цілях у Росії

Ще один крок, який може зробити Захід, аби знищити ракетну індустрію Росії, лежить у площині військової допомоги.

Захід може надати Україні види озброєння з відповідним радіусом дії, які могли б зруйнувати заводи з виробництва ракет на території самої Росії. Зараз все йде саме до цього. Ми перебуваємо на грані того, що територія Росії стане мішенню,

– сказав Фейгін.

Він додав, що Росія сама доводить до такої ситуації, оскільки не припиняє обстрілювати українські міста.

"Ми підійшли до тієї межі, коли тільки удари у відповідь можуть зупинити продовження односторонньої ескалації з боку Москви", – сказав Фейгін.

Він додав, що цілями на території Росії можуть стати:

аеродроми, звідки підіймаються російські літаки для завдавання ударів по Україні;

місця, де виготовляються ракети;

місця дислокації тих військових, які ці ракети запускають;

командні пункти, де ухвалюються рішення про пуски ракет.

У Росії вичерпуються запаси ракет: коротко