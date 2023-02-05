В России планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников, которые собираются использовать в войне против Украины.
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Где собираются построить новый завод
В рамках развивающегося военного альянса в начале января 2023 года иранская делегация высокого уровня прилетела в Россию, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта.
Строительство завода планируется в Республике Татарстан, а именно в Елабуге. Делегации Кремля и Тегерана осмотрели пустую площадку, на которой хотят выработать не менее 6 тысяч беспилотников.
Враг хочет создать новый беспилотник
Американские чиновники сообщили, что обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник тех, которые уже есть. Иран работает с Россией над разработкой новой модели Shahed-136, которая, как ожидается, будет оборудована новым двигателем, который позволит ему летать быстрее и дальше. Новый завод будет производить усовершенствованный беспилотник.