У Росії планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників, які збираються використовувати у війні проти України.
До теми Росія та Іран затвердили плани з будівництва заводу безпілотників
Де збираються збудувати новий завод
У рамках військового альянсу, який розвивається, на початку січня 2023 року іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу й обговорити деталі для запуску проєкту.
Будівництво заводу планується у Республіці Татарстан, а саме в місті Єлабуга. Делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, на якому хочуть виробити щонайменше 6 тисяч безпілотників.
Ворог хоче створити новий безпілотник
Американські чиновники повідомили, що обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник за ті, які вже є в наявності. Іран працює з Росією над розробкою нової моделі Shahed-136, яка, як очікується, буде оснащена новим двигуном, який дозволить йому літати швидше та далі. Новий завод вироблятиме саме вдосконалений безпілотник.