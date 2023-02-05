У Росії планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників, які збираються використовувати у війні проти України.

До теми Росія та Іран затвердили плани з будівництва заводу безпілотників

Де збираються збудувати новий завод

У рамках військового альянсу, який розвивається, на початку січня 2023 року іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу й обговорити деталі для запуску проєкту.

Будівництво заводу планується у Республіці Татарстан, а саме в місті Єлабуга. Делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, на якому хочуть виробити щонайменше 6 тисяч безпілотників.

Ворог хоче створити новий безпілотник

Американські чиновники повідомили, що обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник за ті, які вже є в наявності. Іран працює з Росією над розробкою нової моделі Shahed-136, яка, як очікується, буде оснащена новим двигуном, який дозволить йому літати швидше та далі. Новий завод вироблятиме саме вдосконалений безпілотник.

Довідка. Офіційні особи заявили, що іранську делегацію до Татарстану очолював бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова Дослідницької організації аерокосмічних сил і самодостатнього джихаду Корпусу вартових ісламської революції, а також Гасем Дамавандян, виконавчий директор іранської компанії Quds Aviation Industry, яка відіграє ключову роль у розробці та створенні дронів.