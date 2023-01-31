Розмови про передачу Іраном балістичних ракет Росії тривають вже кілька місяців, але жодних результатів не принесли. Про це 24 Каналу розповіла російська журналістка, письменниця Юлія Латиніна. За її словами, з'явилася інформація, що Тегеран більше не буде постачати країні-агресорці навіть безпілотники.

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Ірану немає що втрачати

Вона нагадала, коли збили на території України іранські безпілотники, з'ясувалось, що певні деталі до них поставляли підпільні постачальники. І тоді США накрили цілу мережу постачання комплектуючих для тих дронів.

Після цього виникло припущення, що Іран може відмовитись від надання Росії своїх БпЛА. Але поки що не відмовився,

– зазначила журналістка.

На її думку, постачання балістичних ракет Росії залежить від 2 факторів:

що Путін дасть замість них Ірану;

наскільки сильною буде реакція західних країн проти Тегерану. А оскільки Іран вже є країною-ізгоєм, то втрачати їй особливо немає чого.

"Це є предмет торгу", – вважає Латиніна.

Вона додала, що в так званому "союзі" Ірану та Росії не вистачає ще африканської країни Есватіні, з якою Сєргєй Лавров нещодавно підписав угоду про безвіз.

Зверніть увагу! Окупанти використовували іранські дрони Mohajer-6 і Shahed, які виготовляють з компонентів, що надходять, зокрема, із США та Японії, Австрії, Італії. Деталі можна легко придбати на відкритому ринку. Про цю проблему повідомили всім залученим країнам, попросивши їх більше не продавати ці компоненти.

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