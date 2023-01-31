Разговоры о передаче Ираном баллистических ракет России продолжаются уже несколько месяцев, но никаких результатов не принесли. Об этом 24 Каналу рассказала российская журналистка, писательница Юлия Латынина. По ее словам, появилась информация, что Тегеран больше не будет поставлять стране-агрессору даже беспилотники.

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Ирану нечего терять

Она напомнила, когда сбили на территории Украины иранские беспилотники, выяснилось, что некоторые детали к ним поставляли подпольные поставщики. И тогда США накрыли целую сеть поставок комплектующих для тех дронов.

После этого возникло предположение, что Иран может отказаться от предоставления России своих БпЛА. Но пока не отказался,

– отметила журналистка.

По ее мнению, поставка баллистических ракет России зависит от 2 факторов:

что Путин даст вместо них Ирану;

насколько сильна будет реакция западных стран против Тегерана. А поскольку Иран уже является страной-изгоем, то терять ей особо нечего.

"Это предмет торга", – считает Латынина.

Она добавила, что в так называемом "союзе" Ирана и России не хватает еще африканской страны Эсватини, с которой Сергей Лавров недавно подписал соглашение о безвизе.

Обратите внимание! оккупанты использовали иранские дроны Mohajer-6 и Shahed, которые изготавливают из компонентов, которые поступают, в частности, из США и Японии, Австрии, Италии. Детали можно легко приобрести на открытом рынке. Об этой проблеме сообщили всем вовлеченным странам, попросив их больше не продавать эти компоненты.

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