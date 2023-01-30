В Иране разрушены определенные предприятия, которые строят дроны-камикадзе, что использует Россия. Эти удары по меньшей мере, усложнят поставки оружия в страну-агрессорку. Об этом 24 каналу рассказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса, военный аналитик Алексей Гетьман.

Важно Удар по Ирану нанес все же Израиль, – источники WSJ

Он отметил, что Иран начал колебаться, есть ли смысл поддерживать Россию в таком объеме или нет. Ведь начинаются большие санкции и давление со стороны международного сообщества. Именно поэтому обстрелы стали каплей, чтобы убедить Иран прекратить сотрудничество с Россией.

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Кто совершил обстрелы

"С точки зрения кто это сделал, скорее всего, мы понимаем, что вряд ли это был кто-то другой, кроме Израиля", – сказал аналитик.

Здесь нужно обратить внимание на другое. Когда Израиль испытывает реальную опасность для своей страны, он не сомневается. Не согласовывает ни с кем эти вопросы по поводу, нужно ли или не нужно наносить военные удары по объектам, которые несут угрозу непосредственно Израилю. Они это делают и не очень переживают из-за реакции, что кому-то это не понравится,

– объяснил Гетман.

По его словам, Украина постоянно колеблется и считает, что это нецелесообразно наносить удары непосредственно вглубь страны-агрессорки. При этом не по гражданским объектам, мы ведь не Россия, а по военным.

"Мы не только имеем право, а обязаны это делать. Хотя бы потому, что пресс-секретарь Воздушных сил говорил, что некоторые ракеты, которые есть на вооружении в России, мы не в состоянии перехватывать именно в воздухе. Ведь у нас пока нет таких средств противовоздушной обороны. Это может делать только Patriot, но его пока у нас нет в таком количестве, чтобы можно было закрыть весь периметр нашей страны", – напомнил Алексей Гетьман.

А вот наносить удары по тем местам, откуда поднимаются эти самолеты, откуда они атакуют нашу страну, то есть с места пуска этого оружия по нам – мы вполне способны это делать,

– подчеркнул Гетман.

По его мнению, поведение Израиля поможет убедить партнеров на следующем Рамштайне, чтобы нас все же снабжали дальнобойное оружие. Мы не собираемся уничтожать гражданское, не собираемся быть военными преступниками. Но атаковать места, с которых по нас могут стрелять, обязаны, – иначе гибнут наши люди, разрушается наша экономика.

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