Пауза в применении Shahed может быть связана с несколькими факторами. Об этом 24 Канала сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Есть две причины
Во-первых, враг столкнулся с нехваткой личного состава, подготовленного для использования этого оружия. Россияне нуждались в прибытии иностранных инструкторов, которые поставили свои условия после взрывов на базах Крыма и временно оккупированном Херсоне. Там пропали без вести, в частности, иранские инспекторы.
"Они пытаются отыскать более стабильные и безопасные места. Базы запуска переместили на азовское побережье со стороны Краснодарского края. Это увеличивает расстояние, на которое дрон должен выполнить задание, а значит – увеличивает время на его обнаружение и уничтожение. Поэтому они примеряются, производят расчеты и согласование", – объяснила Гуменюк.
Во-вторых, штормовая погода, порывистый ветер могут оказывать существенное влияние на полетность таких видов баражирующих снарядов.
"Очевидно, они не рисковали их использовать в такую погоду. Сейчас погода меняется, и тактика их действий может измениться. Будем внимательны и не расслабляемся", – резюмировала представительница ОК "Юг".
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Как можно остановить изготовление Shahed: политтехнолог назвал методы
- В Вашингтоне обещают работать над невозможностью изготовления иранских дронов-камикадзе Shahed. Там намекают, что США и Израиль будут совместно этому противодействовать.
- Как пояснил политтехнолог Михаил Шейтельман, остановить производство этого оружия можно двумя путями.
- Первый: достичь прекращения поставок деталей для "Шахидов" из-за второстепенных санкций. Даже такую примитивную технологию, как в этих беспилотниках, Иран не может производить без посторонней помощи. Все-таки, акцентирует политтехнолог, страна 40 лет находится под санкциями.
- Второй: бомбардировка Израилем позиций Хезболлы в Дамаске. Так, в октябре была атака на аэропорт, где была уничтожена партия дронов, готовых к отправке в Россию. С этим связывают перерыв в применении дронов.
- Речь идет о передаче разведданных со стороны американцев. "США могут попросить разбомбить тот или иной объект, а Израиль сделает это с большим удовольствием", – говорит Шейтельман.