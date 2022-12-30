В декабре после незначительного перерыва Россия возобновила атаки "Шахидами", вероятно, приспособив их к погоде зимой. В Генштабе ВСУ показали выезд одной из мобильных огневых групп.
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ВСУ сбивали "Шахиды" с пулемета
На фото, опубликованном в пресс-службе Генштаба ВСУ, наши воины подстерегают "Шахиды". Украинские военные сбивали дроны-камикадзе из пулемета и автоматов.
"Верьте воинам! Вместе победим!", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Одна из мобильных огневых групп подстерегает "Шахиды" / Фото Генштаб ВСУ
Россия снова атаковала "Шахидами": что известно
- Поздним вечером 28 декабря российские военные выпустили "Шахиды" в направлении Востока и Юга Украины. В Днепропетровской области подразделениями воздушного командования "Восток" было уничтожено 5 дронов.
- Также в оперативном командовании "Восток" отчитались, что ПВО сбила 4 беспилотника над небом Харьковщины. Всего в течении 29 декабря наши военные уничтожили 11 "Шахидов".
- В ночь с 29 на 30 декабря Россия снова атаковала Украину беспилотниками-камикадзе. В общей сложности было выпущено 16 "Шахидов", которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений. Все дроны наши воины сбили.
- Во время атак оккупанты используют уловки, в том числе рельеф. Так в ВСУ рассказали, что во время атаки враг использовал русло Днепра.