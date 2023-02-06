Росія дуже потребує цих іранських технологій, адже власних у Москви немає. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, якщо Іран погодився на таку співпрацю, це означає, що Москва щось йому пообіцяла у відповідь.
Зверніть увагу Росія та Іран затвердили плани з будівництва заводу безпілотників, – WSJ
Сприятливий час для розв'язання питання Ірану
Він зазначив, що не дивлячись навіть на бомбардування Ірану, яке, на його думку, вчинив Ізраїль, Тегеран не відмовився від стосунків з Росією. Навіть попри ризик знищення режиму аятол.
Правозахисник наголосив, що більшість населення Ірану не підтримує систему влади в країні. В Ірані дуже багато молоді і вона вже не хоче жити так, як раніше. При цьому ці молоді люди не перестають бути мусульманами, шиїтами, хоча в країні існує і сунітська меншість.
Тому зараз дуже сприятливий час для остаточного розв'язання питання Ірану – по його ядерній програмі, по військовім технологіям,
– зауважив Фейгін.
Він відзначив, що не дарма прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху днями прибув до Парижу. Обговорюється питання про фактичне знищення усього військового потенціалу Ірану.
"Думаю, що Ізраїль разом з США і Саудівською Аравією намагаються заручитися підтримкою усіх союзників у розв'язанні цієї проблеми. Безумовно, Ізраїль має інформацію про всі військові об'єкти Ірану і є намір їх знищити", – зазначив він.
Марк Фейгін про стосунки Ірану та Росії: дивіться відео
Співпраця з Росією дуже цікава Ірану
Правозахисник звернув увагу, що, попри реальні погрози, Тегеран їх ігнорує. Напевно, що вони намагаються встигнути збудувати завод в Росії.
Проте, навряд чи це може статися найближчим часом – налагодження виробництва безпілотників потребує певної підготовки. І на це потрібно витратити більше часу, ніж той, що залишається до кінця війни,
– вважає Фейгін.
На його думку, війна триватиме ще 2023 рік, але далі є шанс на її завершення. Тому Росії потрібне рішення саме зараз, а завод з виробництва дронів – це на майбутнє. Проте, якщо Ірану потрібна ця співпраця з Росією, напевно, що йому вона дуже цікава.
"Можливо, Москва запропонувала дещо особливе. Це навіть може бути пов'язано з ядерними технологіями", – вважає правозахисник.
Співпраця Ірану та Росії: думки експертів
- Російська журналістка, письменниця Юлія Латиніна вважає, що постачання Іраном балістичних ракет Росії залежить від 2 факторів: що Путін дасть замість них Ірану; наскільки сильною буде реакція західних країн проти Тегерану. А оскільки Іран вже є країною-ізгоєм, то втрачати їй особливо немає чого.
- Політолог Микола Давидюк зазначив, що для Путіна Іран – це план "Б". За його словами, Іран Путін сам ненавидить, він використовує їх, а іранці використовують його. В якийсь момент Іран зрозуміє, що Путін їм обіцяв за постачання балістичних ракет ядерну зброю, але цього не дав. Тому Іран теж може кинути Путіна, коли зрозуміє, що обіцяного не буде.
- Військовий експерт Юрій Федоров наголосив, що удари по військовім об'єктам в Ірані, які, ймовірно, вчинив Ізраїль, це натяк Тегерану, що за подальші контакти з Москвою, особливо в ядерній сфері, на них чекає жорстоке покарання".