Росія дуже потребує цих іранських технологій, адже власних у Москви немає. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, якщо Іран погодився на таку співпрацю, це означає, що Москва щось йому пообіцяла у відповідь.

Зверніть увагу Росія та Іран затвердили плани з будівництва заводу безпілотників, – WSJ

Сприятливий час для розв'язання питання Ірану

Він зазначив, що не дивлячись навіть на бомбардування Ірану, яке, на його думку, вчинив Ізраїль, Тегеран не відмовився від стосунків з Росією. Навіть попри ризик знищення режиму аятол.

Правозахисник наголосив, що більшість населення Ірану не підтримує систему влади в країні. В Ірані дуже багато молоді і вона вже не хоче жити так, як раніше. При цьому ці молоді люди не перестають бути мусульманами, шиїтами, хоча в країні існує і сунітська меншість.

Тому зараз дуже сприятливий час для остаточного розв'язання питання Ірану – по його ядерній програмі, по військовім технологіям,

– зауважив Фейгін.

Він відзначив, що не дарма прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху днями прибув до Парижу. Обговорюється питання про фактичне знищення усього військового потенціалу Ірану.

"Думаю, що Ізраїль разом з США і Саудівською Аравією намагаються заручитися підтримкою усіх союзників у розв'язанні цієї проблеми. Безумовно, Ізраїль має інформацію про всі військові об'єкти Ірану і є намір їх знищити", – зазначив він.

Марк Фейгін про стосунки Ірану та Росії: дивіться відео

Співпраця з Росією дуже цікава Ірану

Правозахисник звернув увагу, що, попри реальні погрози, Тегеран їх ігнорує. Напевно, що вони намагаються встигнути збудувати завод в Росії.

Проте, навряд чи це може статися найближчим часом – налагодження виробництва безпілотників потребує певної підготовки. І на це потрібно витратити більше часу, ніж той, що залишається до кінця війни,

– вважає Фейгін.

На його думку, війна триватиме ще 2023 рік, але далі є шанс на її завершення. Тому Росії потрібне рішення саме зараз, а завод з виробництва дронів – це на майбутнє. Проте, якщо Ірану потрібна ця співпраця з Росією, напевно, що йому вона дуже цікава.

"Можливо, Москва запропонувала дещо особливе. Це навіть може бути пов'язано з ядерними технологіями", – вважає правозахисник.

Співпраця Ірану та Росії: думки експертів