Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він жартує, що "феєрверки" в Ірані планує наша "уманська діаспора" – люди з Одеси, які виїхали в 90-ті.

До теми Вибухи в Ірані – хто за цим стоїть і чи може це зірвати постачання зброї Росії

Що означають вибухи в Ірані

Політолог наголошує, що в Ірану цікава позиція – нібито нічого не сталося, хоча на відео видно, як все горить.

Це добре, бо говорить про те, що чергова партія "Шахідів" не прилетить в Україну. Крім того, цією "бавовною" США, Ізраїль та Україна натякнули Ірану, що буде з ними, якщо вони надумають постачати Росії балістичну зброю,

– пояснив Давидюк.

Політолог запевняє, що Іран точно хоче постачати Росії балістичну зброю.

"Тому Україні зараз дуже важливо показати, що заводи та склади, де лежать балістичні ракети, можуть горіти не гірше, ніж заводи, де складали дрони. Ми це покажемо і Іран стане на місце – піде займатися революцією жінок, яка скине цей злочинний режим", – додав експерт.

Як це вплине на відносини з Росією

На його думку, у Путіна ситуація наступна – в нього зараз найбільші проблеми – це ті "щурі", які сидять з ним у бункері.

"Там така токсичність, що вони вже не знають, у які щілини лізти. Пригожин обіцяв взяти Бахмут, але провалив завдання, "вклав" десь 50 тисяч мобілізованих і зеків, але не виконав завдання. І зараз кожен точить ножа на Путіна, а Путін – на Пригожина", – каже Давидюк.

Політолог пояснює, що для Путіна Іран – це план "Б". За його словами, Росія хотіла б працювати з Китаєм, Ізраїлем чи якоюсь іншою країною. Водночас Іран Путін сам ненавидить, він використовує їх, а іранці використовують російського диктатора.

В якийсь момент Іран зрозуміє, що Путін їм обіцяв за це ядерну зброю, але цього не дав. Тому Іран теж може зробити непередбачувано для Росії – Іран кине Путіна в один момент, коли зрозуміє, що ядерної зброї від Росії не буде. США цього (передачу балістичних ракет – 24 Канал) не дозволять, будуть ліквідовані всі, включно з Путіним,

– вважає Давидюк.

За його словами, протести в Ірані показують, що режим слабкий і вибрав не тих партнерів. "Жінки вперше в історії цієї країни можуть взяти владу.. .А те, що Іран намагається працювати з Росією, то цим він лише наблизив революційний початок, і він дійсно запалає", – вважає Давидюк.

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