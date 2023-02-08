Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, российский диктатор будет делать все возможное, чтобы ускорить производство смертоносных дронов.
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Сколько времени понадобится
Александр Мусиенко объяснил, что на это нужно не слишком много.
"Я думаю, что где-то несколько месяцев, не меньше для того, чтобы запустить", – подчеркнул он.
По его мнению, Россия будет ускорять этот процесс. Впрочем, не стоит забывать и о факте хищения бюджетных средств, что может снизить скорость строительства завода.
Хотя, конечно, что Путин лично будет давить на то, чтобы это как можно скорее стало реальностью,
– сосредоточил внимание Мусиенко.
По его мнению, все же реализовать задуманное очень быстро невозможно. Однако не говорится о годах.
Александр Мусиенко предположил, когда Россия и Иран могут возобновить строительство завода с дронами: смотрите видео
Стоит ли бояться иранских дронов
Руководитель Центра военно-правовых исследований сообщил, что атаки в канун Нового года, в новогоднюю ночь и после нее уже не имели желаемого для России результата.
"В начале использования Shahed Россия имела в принципе 10–15%, а иногда 20% попаданий от общего количества их выпущенных", – отметил он.
Мусиенко объяснил, что тогда иранские дроны попадали в украинскую инфраструктуру и разрушали жилые дома.
Сейчас мы увидели, что как раз в конце декабря и в январе 95–100% они были сбиты,
– объяснил он.
По его мнению, участились случаи, когда эти беспилотники сбиваются более простыми и дешевыми средствами: зенитки, пулеметы, ПЗРК.
"Мы с ними научились бороться!" – убежден Мусиенко.
Но это не повод расслабляться.
Чего еще можно ожидать
Александр Мусиенко подчеркнул, что Россия с Ираном действительно попытаются усовершенствовать беспилотники. Впрочем, по его мнению, украинцы смогут сбивать такие цели.
К тому же активно говорится о передаче Украине систем ПВО от стран-партнеров. К примеру, о поставках соответствующих комплексов уже заявили Франция и Италия.
"Германия весной планирует передать еще батареи IRIS-T. Также есть решение США в этом году передать дополнительные системы NASAMS. Об этом объявила также Канада", – рассказал он.
Александр Мусиенко убежден, что в этой сфере мы также укрепляемся.
Сотрудничество Москвы с Тегераном: последнее
- Россия очень нуждается в иранских технологиях, ведь собственных у Москвы нет. Российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что если Иран согласился построить завод в России, это означает, что Москва что-то ему пообещала в ответ.
- Москва и Тегеран строят новый торговый маршрут для транспортировки запрещенных продуктов и оружия. Они инвестируют в него до 25 млрд долларов.
- Иран и Россия объединили свои межбанковские системы переводов, чтобы способствовать активизации торговли и финансовых операций, поскольку и Тегеран, и Москва страдают западными санкциями. Таким образом, тоталитарные страны пытаются смягчить разрушительный удар для своих экономик.