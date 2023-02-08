Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, російський диктатор буде робити все можливе, аби пришвидшити виробництво смертоносних дронів.
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Скільки часу знадобиться
Олександр Мусієнко пояснив, що на це потрібно не дуже багато.
"Я думаю, що десь кілька місяців, не менше для того, щоб запустити", – наголосив він.
На його думку, Росія пришвидшуватиме цей процес. Втім, не варто забувати й про факт розкрадання бюджетних коштів, що може знизити швидкість будівництва заводу.
Хоча, ясна річ, що Путін особисто буде тиснути на те, щоб це якомога швидше стало реальністю,
– зосередив увагу Мусієнко.
На його думку, все ж реалізувати задумане вкрай швидко неможливо. Проте не мовиться про роки.
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Чи варто боятися іранських дронів
Керівник Центру військово-правових досліджень повідомив, що атаки напередодні Нового року, в новорічну ніч та після неї вже не мали бажаного для Росії результату.
"На початку використання Shahed Росія мала в принципі 10–15%, а іноді 20% влучань від загальної кількості їх випущених", – зауважив він.
Мусієнко пояснив, що тоді іранські дрони влучали в українську інфраструктуру і руйнували житлові будинки.
Зараз ми побачили, що якраз наприкінці грудня і в січні 95–100% їх було збито,
– пояснив він.
На його думку, почастішали випадки, коли ці безпілотники збиваються простішими та дешевшими засобами: зенітки, кулемети, ПЗРК.
"Ми з ними навчилися боротися!" – переконаний Мусієнко.
Та це не привід розслаблятися.
Чого ще можна очікувати
Олександр Мусієнко наголосив, що Росія з Іраном дійсно спробують удосконалити безпілотники. Втім, на його думку, українці зможуть збивати й такі цілі.
До того ж наразі активно мовиться про передачу Україні систем ППО від країн-партнерів. Наприклад, про постачання відповідних комплексів вже заявили Франція та Італія.
"Німеччина весною планує передати ще батареї IRIS-T. Так само є рішення США цього року передати додаткові системи NASAMS. Про це оголосила так само Канада", – розповів він.
Олександр Мусієнко переконаний, що у цій сфері ми також зміцнюємося.
Співпраця Москви з Тегераном: останнє
- Росія дуже потребує іранських технологій, адже власних у Москви немає. Російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, якщо Іран погодився побудувати завод в Росії, це означає, що Москва щось йому пообіцяла у відповідь.
- Москва та Тегеран будують новий торговий маршрут для того, щоб транспортувати заборонені продукти та зброю. Вони інвестують в нього до 25 мільярдів доларів.
- Іран і Росія об'єднали свої міжбанківські системи переказів, щоб сприяти активізації торгівлі та фінансових операцій, оскільки й Тегеран, й Москва страждають від західних санкцій. У такий спосіб тоталітарні країни намагаються пом'якшити руйнівний удар для своїх економік.