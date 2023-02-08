Почему россияне не используют дроны

Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Аналитики предполагают, что у россиян заканчивается вторая партия иранских дронов. Игнат ответил, что точных данных нет, но заметно, что в настоящее время оккупанты их не применяют.

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По его словам, россияне уже около месяца не использовали "Шахиды" для атак:

в новогоднюю ночь оккупанты запустили 45 дронов,

в ночь на 2 января – 39 иранских БПлА

и уже 16 января – было 24 беспилотника.

Из этих трех атак были сбиты все 100 процентов дронов. И больше враг их не применял ни в одном из направлений. Это говорит о том, что россияне приберегли какую-то часть или ожидают следующую партию,

– заявил Игнат.

Он добавил, что есть определенная информация о том, что Россия намерена построить завод по производству дронов на своей территории где-то в глубине страны.

"Россияне хотят наладить производство иранских дронов, это еще одна угроза, ведь правительства этих стран не отказываются от своих планов дальнейшего сотрудничества", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Какого оружия против дронов боятся оккупанты

По его мнению, одними из самых эффективных в этом есть немецкие самоходные зенитные установки Gepard.

У Gepard есть мощный радар и автоматизированная система, которая обнаруживает цели и эффективно их уничтожает. Но здесь вопрос в другом – Gepard имеет дальность поражения цели всего несколько километров, а "Шахиды" могут иметь разные маршруты, так что покрыть всю территорию от атаки трудно,

– объяснил Игнат.

Он отметил, что прикрыть объекты критической инфраструктуры теми же установками Gepard и французские САУ Caesar. Они эффективно работают против этих БПлА.

"Основа против дронов – это зенитно-ракетные комплекты, в том числе и БУКи, С-300. Также "Шахиды" сбивают мобильные огневые группы, хотя это трудно, потому что запскают дроны обычно ночью", – добавил Игнат.

Спикер воздушных сил ВСУ отметил, что для сбития дронов применяют все эффективные средства, даже истребительная авиация, если есть такая возможность. "Но нам нужны современные истребители, которые будут 100-процентно сбивать БПлА", – сказал он.

Отметим, что даже природа продолжает помогать Украине в защите от российских кафиров. Так, 6 февраля, в Черном море существенно усилился шторм, поэтому Россия была вынуждена отвести почти все свое. корабельная группировка из Черного моря. Также из-за такой погоды враг вряд ли может применить дроны-камикадзе.