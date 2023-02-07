Аналитики американского Института изучения войны отметили, что Россия и Иран реализуют планы строительства иранского завода по производству беспилотников на российской территории. Кроме того, известно, что один такой иранский завод уже находится в Таджикистане.

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Откуда Россия может брать дроны

Аналитики отмечают, что завод по производству дронов открыли в мае 2022 года в Таджикистане – государстве-члене Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и кандидате на вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов беспилотников или закупки изготовленных дронов для использования в Украине в обход международных санкций,

– объяснили аналитики.

Что известно об американских деталях в дронах

В ноябре 2022 года британская следственная группа Conflict Armament Research (CAR) заявила, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed-136 и Mohajer-6, сбитых в Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, поступавшие из США.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что:

большинство западных компаний, чьи компоненты были найдены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, отрицали прямые продажи компонентов России, Ирана или Белоруссии с начала войны;

представитель швейцарской компании-производителя заявил, что невозможно быть полностью уверенным в том, что дистрибьюторы компонентов оружия не продают их находящимся под санкциями субъектам.

То есть аналитики предполагают, что Москва или Тегеран или другие подсанкционные страны могут использовать лазейки, позволяющие покупать компоненты оружия, что производит Запад.

В иранском дроне было более 40 компонентов из США

Издание CNN в январе 2023 заявило, что украинская разведка проанализировала содержание иранского беспилотника, которым Кремль ударил по Украине осенью 2022 года.

По данным анализа, из 52 компонентов, которые украинцы изъяли из беспилотника, 40 – были изготовлены 13 разными американскими компаниями, остальные – компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.

Сказано, что более 20 деталей изготовила американская компания Texas Instruments. В частности:

микроконтроллеры;

стабилизаторы напряжения и цифровые контроллеры сигналов;

GPS модуль производства Hemisphere GNSS;

микропроцессор производства NXP USA Inc;

компоненты печатных плат производства Analog Devices и Onsemi.

В компании заявили, что не продают детали в Иран, Россию или Беларусь, соблюдают закон и сотрудничают с правоохранителями, если это необходимо.