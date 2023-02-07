Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он подчеркнул, что еще нужно работать над санкционным режимом, чтобы максимум, что могли себе позволить россияне – "мотолыгу" с зенитным корабельным пулеметом.

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Какая ситуация в России с производством бронетехники и самолетов

Киричевский отметил, что существенный удар по российской оборонной промышленности нанесла Франция, которая наконец закрыла канал поставок. Формально она должна это сделать еще в 2014 году, но оправдывалась, что поставки тепловизионных матриц, которые устанавливались на новейших танках Т-72Б3, модернизированных Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", связаны с контрактами, которые невозможно неразорвать.

Эти матрицы, по его словам, затем находили на БМД-4. Теперь же возможности у россиян несколько снизились. Однако даже если они могут делать до 100 единиц модернизированных танков, то с электроникой у них не все в порядке, что ухудшает их возможности ведения боя непосредственно танк против танка.

Что касается самолетов, то для нас ситуация немного неприятная, потому что последнюю пятилетку до полномасштабного вторжения российский авиапром демонстрировал постоянный срыв графиков, невыполнение контрактов и у них получалось за год максимум 20 боевых самолетов,

– заявил Киричевский.

Затем, добавил военный эксперт, оккупанты смогли выйти на 40 самолетов, очевидно, из-за того, что увеличили производство Су-34 и Су-35 еще по старым контрактам. Однако вряд ли они смогут повторить свой рекорд в 2023 году.

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Нужно обрывать каналы поставок

Что касается ракет, то, по его словам, россияне смогли вдвое увеличить производство крылатых ракет типа Х-101 и поддерживать тот же уровень производства морских ракет "Калибр". Есть еще также важный нюанс, относящийся к ракетам к комплексам С-300.

Оказывается, Россия может производить до 2 тысяч зенитных ракет в год, в том числе от 50 до нескольких сотен ракет 48Н6ДМ, которые россияне 14 января отстреляли по Киеву,

– сказал Киричевский.

Он отметил, что сейчас в западной прессе появляется много публикаций о том, что есть еще какие-то каналы, по которым Россия получает очень мелкие комплектующие.

Есть еще каналы, которые нужно обрывать,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что нужно работать на том, чтобы у россиян не было из чего качественно комплектовать технику, чтобы максимум, что они могли себе позволить – "мотолыгу" с зенитным корабельным пулеметом. Поэтому еще предстоит работа над санкционным режимом и просадкой потенциала оборонно-промышленного комплекса России.

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