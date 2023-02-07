Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Він наголосив, ще потрібно працювати над санкційним режимом, аби максимум, що могли собі дозволити росіяни – "мотолигу" із зенітним корабельним кулеметом.

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Яка ситуація в Росії з виробництвом бронетехніки та літаків

Киричевський зазначив, що суттєвого удару по російській оборонній промисловості завдала Франція, яка нарешті закрила канал постачання. Формально вона мала це зробити ще у 2014 році, але виправдовувалася, що постачання тепловізійних матриць, які встановлювалися на новітніх танках Т-72Б3, модернізованих Т-80БВМ і Т-90М "Прорив", пов'язані з контрактами, які неможливо розірвати.

Ці матриці, за його словами, потім знаходили на БМД-4. Тепер же можливості у росіян дещо знизилися. Однак, навіть якщо вони можуть робити до 100 одиниць модернізованих танків, то з електронікою в них не все гаразд, що погіршує їхні можливості ведення бою безпосередньо танк проти танка.

Що стосується літаків, то для нас ситуація трохи неприємна, тому що останню п'ятирічку до повномасштабного вторгнення російський авіапром демонстрував постійний зрив графіків, невиконання контрактів й у них виходило за рік максимум 20 бойових літаків,

– заявив Киричевський.

Потім, додав військовий експерт, окупанти змогли вийти на 40 літаків, очевидно, через те що збільшили виробництво Су-34 і Су-35 ще за старими контрактами. Однак навряд чи вони зможуть повторити такий свій рекорд у 2023 році.

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Потрібно обривати канали постачань

Стосовно ж ракет, то, за його словами, росіяни змогли вдвічі збільшити виробництво крилатих ракет типу Х-101 та підтримувати той самий рівень виробництва морських ракет "Калібр". Є ще також важливий нюанс, який стосується ракет до комплексів С-300.

Виявляється, Росія може виготовляти до 2 тисяч зенітних ракет на рік, зокрема від 50 до кількох сотень ракет 48Н6ДМ, які росіяни 14 січня відстріляли по Києву,

– сказав Киричевський.

Він зауважив, що зараз у західній пресі з'являється багато публікацій про те, що є ще якісь канали, через які Росія отримує дуже дрібні комплектуючі.

Є ще канали, які потрібно обривати,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що треба працювати на тим, щоб росіяни не мали з чого якісно комплектувати техніку, аби максимум, що вони могли собі дозволити – "мотолигу" із зенітним корабельним кулеметом. Тому ще потрібно працювати над санкційним режимом та просадженням потенціалу оборонно-промислового комплексу Росії.

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