Такі дані видання публікує, проаналізувавши документи даних російської митниці. Мовиться про навігаційне обладнання та інші технології.
Зауважте Китайська шпигунська куля над США: чому насправді Блінкен скасував візит до Пекіну
Що відомо про постачання техніки з Китаю Росії
Митні записи показують, що китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, обладнання для створення перешкод та деталі для реактивних винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями,
– мовиться в повідомленні.
За даними видання, це тільки невелика кількість із десятків тисяч партій товарів подвійного призначення – продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування:
- їх Росія імпортувала після вторгнення 2022 року;
- згідно з митними записами, наданими журналом C4ADS, вашингтонською некомерційною організацією, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці, документи показують – більшість постачань подвійного призначення була з Китаю.
Російські міністерства не відповіли на запит видання. Тільки рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що нібито в них достатньо власного технологічного потенціалу для ведення війни.
За даними видання, ця тема мала б стати предметом обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна 4 – 5 лютого. Проте цей візит скасували після того, як США виявили китайську шпигунську кулю над своєю країною.
Що відомо про китайський аеростат
- Ввечері 4 лютого в США заявили, що збили китайський аеростат. Ймовірно, цей літальний об'єкт виконував шпигунську місію. Однак в Пекіні це заперечують.
- Сполучені Штати, щоб збити китайську повітряну кулю, тимчасово закрили три аеропорти. Після збиття апарату CNN, посилаючись на невідомого американського чиновника, написало, що президент Джо Байден схвалив цю операцію.
- Окрім того, після збиття кулі держсекретар США Ентоні Блінкена скасував свій візит до Пекіна та проведення перемовин з китайським лідером Сі Цзіньпінем 5 лютого.
- На думку політолога Андрія Вігірінського, такі дії Блінкена радше пов'язані з внутрішньополітичною ситуацією в США. Мовляв, ця поїздка могла б дати внутрішньополітичний козир опонентам на прийдешніх президентських виборах і дати аргумент говорити про те, хто керує країною. Мовляв, коли літають кулі-розвідники, відбувається візит в Китай.