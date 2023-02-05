Такі дані видання публікує, проаналізувавши документи даних російської митниці. Мовиться про навігаційне обладнання та інші технології.

Зауважте Китайська шпигунська куля над США: чому насправді Блінкен скасував візит до Пекіну

Що відомо про постачання техніки з Китаю Росії

Митні записи показують, що китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, обладнання для створення перешкод та деталі для реактивних винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями,

– мовиться в повідомленні.

За даними видання, це тільки невелика кількість із десятків тисяч партій товарів подвійного призначення – продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування:

їх Росія імпортувала після вторгнення 2022 року;

згідно з митними записами, наданими журналом C4ADS, вашингтонською некомерційною організацією, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці, документи показують – більшість постачань подвійного призначення була з Китаю.

Російські міністерства не відповіли на запит видання. Тільки рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що нібито в них достатньо власного технологічного потенціалу для ведення війни.

За даними видання, ця тема мала б стати предметом обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна 4 – 5 лютого. Проте цей візит скасували після того, як США виявили китайську шпигунську кулю над своєю країною.

Що відомо про китайський аеростат