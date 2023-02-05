Такие данные издание публикует, проанализировав документы данных российской таможни. Речь идет о навигационном оборудовании и других технологиях.
Заметьте Китайский шпионский шар над США: почему на самом деле Блинкен отменил визит в Пекин
Что известно о поставках техники из Китая России
Таможенные записи показывают, что китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, оборудование для создания помех и детали для реактивных истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями,
– говорится в сообщении.
По данным издания, это только небольшое количество из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение.
- их Россия импортировала после вторжения в 2022 году;
- согласно таможенным записям, предоставленным журналом C4ADS, вашингтонской некоммерческой организацией, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности, документы показывают – большинство поставок двойного назначения были из Китая.
Российские министерства не ответили на запрос издания. Только рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы у них достаточно собственного технологического потенциала для ведения войны.
По данным издания, эта тема должна была стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин 4 – 5 февраля. Однако этот визит был отменен после того, как США обнаружили китайский шпионский шар над своей страной.
Что известно о китайском аэростате
- Вечером 4 февраля в США заявили, что был сбит китайский аэростат. Вероятно, этот летательный объект выполнял шпионскую миссию. Однако в Пекине это отрицают.
- Соединенные Штаты, чтобы сбить китайский воздушный шар, временно закрыли три аэропорта. После сбития аппарата CNN, ссылаясь на неизвестного американского чиновника, написало, что президент Джо Байден одобрил эту операцию.
- Кроме того, после сбития шара госсекретарь США Энтони Блинкена отменил свой визит в Пекин и проведение переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем 5 февраля.
- По мнению политолога Андрея Вигиринского, такие действия Блинкена скорее связаны с внутриполитической ситуацией в США. Мол, эта поездка могла бы дать внутриполитический козырь оппонентам на предстоящих президентских выборах и дать аргумент говорить о том, кто руководит страной. Мол, когда летают кули-разведчики, проходит визит в Китай.