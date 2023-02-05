Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. В Пентагоне также заявили, что над Латинской Америкой пролетел второй шпионский воздушный шар Китая.

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США также не святы в противостоянии с Китаем

Вигиринский рассказал, что в противостоянии с Китаем США также не ведут себя как святые. Перенос визита Блинкена в Китай связан с внутриполитическими причинами. Несколько месяцев назад, когда лично встретились Джо Байден и Си Цзиньпин, они договорились разработать центры для недопущения кризиса в торговле, экономике и т.д.

То есть, должны были согласовать фактически механизмы коммуникации прямой линии Пекин – Вашингтон, как сделать так, чтобы их противостояние экономическое не переросло в военное и не повредило их общим союзникам. За это время прошло будто несколько месяцев, но США приняли ряд решений еще до того, как шар появи в их небе,

– отметил политолог.

Он добавил, что, в частности, эти решения избивались по интересам Китая. В частности, США запретили экспорт полупроводников в Китай. Такое же решение приняла и Япония. Подобные решения Китай ранее обжаловал, в частности, в ВТО, но сейчас понимал, что результатов это не даст.

Китай с Блинкеном ничего бы не решил

По словам политолога, на этом фоне Китаю не нужна встреча с Блинкеном. Они бы ничего не решили, хотя Блинкен и находился в Южной Корее. Шаги далеки от компромисса. Блинкен должен был говорить об ограничении экспорта опиоидов, которые Китай затем экспортирует в Мексику, где производят наркотики, откуда они поступают в США.

"То есть не было вопросов, которые касались, скажем, безопасности. Разумеется, на совместной прессконференции, будь она, они бы затронули вопросы глобального кризиса, рецессии, вызванной в том числе войной в Украине. Они бы сказали правильные слова, но встреча должна была идти совсем не об этом", – заметил Вигиринский.

Как он отметил, также республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, помогают обострить отношения с Китаем. Кроме того, Япония на этой неделе перенесла военные базы поближе, на случай вторжения Китая в Тайвань, а в США к тому же заговорили еще и о том, что к 2025 году Пекин точно начнет войну с Тайванем.

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Внутриполитические причины отмены визита Блинкена в Пекин

Вигиринский продолжил, что новый спикер Палаты представителей также планирует визит на Тайвань. Однако вместе с тем республиканцы обвиняют Байдена в том, что он не так решителен в противостоянии с Китаем. А тут китайский шар в небе над США не сбили.

На этом фоне совершить визит – это дать внутриполитический козырь оппонентам на предстоящих президентских выборах и дать аргумент говорить о том, кто руководит страной. Здесь пули-разведчики летают, а, возможно, на них и оружие есть, а их не сбивают, едут на дипломатический визит, поэтому безопасность страны в глубокой опасности,

– подчеркнул политолог.

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