Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. В Пентагоне также заявили, что над Латинской Америкой пролетел второй шпионский воздушный шар Китая.
Важно В Китае заявили, что пуля над США была не шпионской: Блинкен все равно отменил поездку в Пекин
США также не святы в противостоянии с Китаем
Вигиринский рассказал, что в противостоянии с Китаем США также не ведут себя как святые. Перенос визита Блинкена в Китай связан с внутриполитическими причинами. Несколько месяцев назад, когда лично встретились Джо Байден и Си Цзиньпин, они договорились разработать центры для недопущения кризиса в торговле, экономике и т.д.
То есть, должны были согласовать фактически механизмы коммуникации прямой линии Пекин – Вашингтон, как сделать так, чтобы их противостояние экономическое не переросло в военное и не повредило их общим союзникам. За это время прошло будто несколько месяцев, но США приняли ряд решений еще до того, как шар появи в их небе,
– отметил политолог.
Он добавил, что, в частности, эти решения избивались по интересам Китая. В частности, США запретили экспорт полупроводников в Китай. Такое же решение приняла и Япония. Подобные решения Китай ранее обжаловал, в частности, в ВТО, но сейчас понимал, что результатов это не даст.
Китай с Блинкеном ничего бы не решил
По словам политолога, на этом фоне Китаю не нужна встреча с Блинкеном. Они бы ничего не решили, хотя Блинкен и находился в Южной Корее. Шаги далеки от компромисса. Блинкен должен был говорить об ограничении экспорта опиоидов, которые Китай затем экспортирует в Мексику, где производят наркотики, откуда они поступают в США.
"То есть не было вопросов, которые касались, скажем, безопасности. Разумеется, на совместной прессконференции, будь она, они бы затронули вопросы глобального кризиса, рецессии, вызванной в том числе войной в Украине. Они бы сказали правильные слова, но встреча должна была идти совсем не об этом", – заметил Вигиринский.
Как он отметил, также республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, помогают обострить отношения с Китаем. Кроме того, Япония на этой неделе перенесла военные базы поближе, на случай вторжения Китая в Тайвань, а в США к тому же заговорили еще и о том, что к 2025 году Пекин точно начнет войну с Тайванем.
Вигиринский о том, почему на самом деле Блинкен отменил визит в Пекин: смотрите видео
Внутриполитические причины отмены визита Блинкена в Пекин
Вигиринский продолжил, что новый спикер Палаты представителей также планирует визит на Тайвань. Однако вместе с тем республиканцы обвиняют Байдена в том, что он не так решителен в противостоянии с Китаем. А тут китайский шар в небе над США не сбили.
На этом фоне совершить визит – это дать внутриполитический козырь оппонентам на предстоящих президентских выборах и дать аргумент говорить о том, кто руководит страной. Здесь пули-разведчики летают, а, возможно, на них и оружие есть, а их не сбивают, едут на дипломатический визит, поэтому безопасность страны в глубокой опасности,
– подчеркнул политолог.
Новости США: последние события
- В Соединенных Штатах Америки временно закрыли три аэропорта после того, как в небе заметили китайский воздушный шар. В Вашингтоне отмечают, что этот летательный аппарат мог выполнять шпионскую миссию, однако в Пекине это отрицают.
- Накануне в США сбили китайский аэростат. Как отметил Джо Байден, в стране выжидали момент, когда можно будет это сделать.
- Лютая зима двигалась в США. Вблизи горы Вашингтон зафиксировали сильнейший мороз за почти 90 лет, кроме того, там веет сильнейший ветер.