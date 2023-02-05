Известно, что в последний раз столь сильный мороз в районе горы Вашингтон фиксировали еще в 1934 году. В этом году столбики термометров зашкаливают. А усиливает чувство апокалипсиса бешеный ветер.

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Более 40 градусов мороза

В 2023 году температура воздуха вблизи горы Вашингтон достигает -43 градуса по Цельсию, заметил метеоролог Национальной службы погоды в городе Грей, штат Мэн, Стивен Барон. Впечатляют также порывы ветра, которые достигают рекордной скорости в 200 километров в час. Интересно, что за ощущениями такая погода приравнивается к -78 градусам по Цельсию.

У горы Вашингтон шквальный ветер: смотрите видео

Заметим, что гора Вашингтон – самая высокая в северо-восточном регионе государства. Она достигает 1917 метров в высоту. Знаменита эта гора тем, что на ней опасно переменчивая погода. Кроме того, за ней стоит рекорд максимальной скорости ветра, которую удалось зафиксировать на поверхности нашей планеты. Речь идет о 103,3 метрах в секунду или 372 километрах в час. Такими были шквалы 12 апреля 1934 года.

BITTER COLD WEATHER TODAY ON THE COAST OF MAINE. THAT IS SEA SMOKE ON THE WATER. THE WINDCHILL IS WELL BELOW ZERO FAHRENHEIT. IN THE DISTANCE IS CADILLAC MOUNTAIN ️ ACADIA NATIONAL PARK. #coldweather #Maine #nature #Seasmoke pic.twitter.com/zvqp6JB4C9 — Wayne Bishko (@waynebishko) February 4, 2023

США накрыли лютые морозы

По имеющимся данным, самое холодное сейчас в регионе Новая Англия, рассказывает The Wall Street Journal. В него входят Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, а также Вермонт. Также сильные морозы досаждают жителям Нью-Йорка. К примеру, в том же штате Мэн на столбиках термометров жители могли увидеть потрясающий 51 градус мороза.

Аномальные морозы в стране стали причиной трескающих деревьев. Также появлялась информация о "морозных землетрясениях". Речь идет о явлении, причиной которого становится резкое падение температуры. В этом случае влага, удерживаемая в земле, мгновенно замерзает и начинает расширяться. Во время этого она трескает, что вызывает громкие звуки.

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье 5 февраля воздух начнет хоть как-то прогреваться. А за этой ссылкой вы можете ознакомиться с объяснением, почему в Украине столь аномально тёплая зима.