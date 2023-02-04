В Украине заметно похолодает

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 5 февраля, столбики термометра в темное время суток преимущественно опустятся до -5...-8 градусов, а в части западных областей даже до -10...-12 градусов. Самый большой холод прогнозируют на Закарпатье и в Ивано-Франковской области. К слову, днем там до -7 и до -8 градусов соответственно.

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Предварительный прогноз погоды на 6 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

В начале новой недели морозы также продолжат усиливаться. В Ужгороде ночью до -13 градусов. Однако, к счастью, такая зимняя прохлада наведается далеко не везде. Так, на Востоке и Юге прогнозируют -3...-5, между тем на Севере до -7.

Кроме того, по всей территории нашего государства будет идти небольшой снег. В основном без дождя.

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Предварительный прогноз погоды на 8 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, 7 и 8 февраля уже без существенных осадков. В среду морозы окрепнут частично на Севере и Востоке. Однако больше, чем -11 градусов ночью и -5 днем, там синоптики не прогнозируют.

Обратите внимание! Морозы – это обычное явление для зимы. К счастью, пока синоптики не прогнозируют ни -25, ни -30 градусов. Однако, не стоит забывать о наших защитниках и защитницах, которые в любую погоду продолжают защищать Украину от оккупантов. Если у вас есть возможность, донатьте и помогайте теплыми вещами, например, термобельем. Также пригодятся окопные свечи. Как их сделать, можете просмотреть здесь.